U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima, ponegdje na jugu i na istoku sa slabom kišom. Tokom dana razvojem oblačnosti, u centralnim i istočnim područjima sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom, lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 29 do 36 stepeni.