Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa dugotrajnom maglom

Sutra u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa dugotrajnom maglom ili niskim oblacima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 1, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu zemlje od 9 do 12 stepeni Celzijusa.