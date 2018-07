Sutra više naselja u Tuzli, Banovićima, Gradačcu, Srebreniku i Kalesiji bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 18.07.2018. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulici Put Tanovići u vremenu od 10:00 do 13:00 sati,

– u naselju Bakaluše u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Općine Banovići u naseljima: Vidikovac, Jezero, Djaci, Čifluk, Grivice i Ekonomija vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

3. Općine Gradačac u ulici Šehidska u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4. Općine Srebrenik u naselju Donji Potpeć (dio naselja prema vikend naselju) u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

5. Općine Kalesija u naselju Tojšići Bara u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 19.07.2018. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla u ulici Medenice u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

2. Općine Srebrenik u naselju Špionica Škola u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.