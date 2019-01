Svaka nova godina donese nove cijene

Početkom nove godine, građani su već navikli na to, cijene cigareta i duhana u našoj zemlji će biti više. Prema odluci koju je ranije usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koja se zasniva na Zakonu o akcizama u BiH, od 1. januara 2019. godine minimalna akciza iznosit će 2,86, umjesto dosadašnjih 2,60 KM po kutiji cigareta, dok će akciza na duhan za pušenje biti 114,40 po kilogramu, umjesto dosadašnjih 104 KM.

Moratorij

Primjenjujući zakonsko minimalno povećanje, specifična akciza na cigarete za 2019. treba da iznosi 1,60 KM po kutiji cigareta umjesto dosadašnjih 1,50 KM. Usvojenom odlukom propisano je da porezni obveznici i prometnici cigareta moraju da popišu zalihe na dan 1. januara 2019, a popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 7. januara 2019. godine.

Dakle, nove cijene će biti na snazi od 1. januara bez obzira na to što je Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH s ciljem stabilizacije prihoda i stanja na tržištu duhanskih prerađevina. Dopunama Zakona specifična akciza na cigarete u 2019, 2020. i 2021. godini utvrđuje se u iznosu 75 KM na 1.000 komada, odnosno 1,50 KM za pakiranje od 20 cigareta, čime se uvodi moratorij na dalje povećanje akciza na cigarete.

“Da bi se moratorij desio, moraju se desiti izmjene i dopune Zakona o akcizama zato što je Zakon o akcizama predvidio da će svake godine UO donositi odluku o specifičnoj minimalnoj akcizi na cigarete i akcize na duhan za pušenje, dok ne stignemo minimalnu akcizu na nivou EU. Mi to još nismo dostigli i trebalo bi se ići dalje u to, ali se neće ići ukoliko se usvoje te izmjene i dopune koje su predvidjele da će to biti moratorij na tri godine. UO je to usvojio i dostavio Vijeću ministara, oni su to usvojili i proslijedili Parlamentu i sad Parlament mora to usvojiti, te Zakon mora biti objavljen u Službenom glasniku. Tek kada se sve to desi, onda neće više biti dizanja cijena naredne tri godine”, pojasnio je Ratko Kovačević, portparol UIOBiH.

Prihodi u ovoj godini su, kako je kazao Kovačević, na nivou prošlogodišnjih. Naime, prošle godine po osnovu prihoda od akciza na duhan i duhanske prerađevine prihodi su bili 815 miliona KM, a i ove godine očekuju sličnu situaciju. Podsjetio je Kovačević i kako je 2009. godine, kada je stupio na snagu Zakon o akcizama, prihod bio 450 miliona, te kako se on skoro uduplao.

“Desilo se i to da je smanjen broj akciznih markica koje je izdao UIO, kako domaćih, tako i uvoznih, jednim dijelom je to zbog smanjenja pušenja, a drugim dijelom je razlog postojanje i širenje crnog tržišta. Mi smo u 2018. oduzeli cigareta i duhana vrijednosti oko 1,6 miliona KM. Ono na šta treba staviti fokus i u narednom periodu su kontrole, da svi odgovorni daju veći doprinos u smislu sprečavanja nezakonite prodaje akciznih proizvoda”, poručio je Kovačević.

Nameti

Nije to jedino poskupljenje koje nas očekuje u 2019. godini. Naime, kako je ranije najavljivano, i cijene brašna bi mogle rasti s obzirom na to da je godina za pšenicu bila jako loša. Upozoravao je na to i Saša Urošević, direktor Žitoprodukta, koji je kazao i kako bismo se mogli suočiti sa nedostatkom pšenice.

“Šta će se desiti od januara, odnosno februara, zaista ne mogu da predvidim. Dakle, ima još te pšenice, ali njena cijena će biti jako visoka i vjerovatno će cijena brašna morati drastično da skoči, što će dovesti do onih promjena cijena hljeba koje i dalje držimo na ovom nivou. Dakle, moraće da poskupi hljeb i sve će to da se odrazi na krajnje potrošače”, istakao je Urošević.

Ono što će sigurno poskupjeti u narednoj godini, jeste i električna energija za privrednike. O tome je u posljednje vrijeme bilo dosta govora, a upozoravali su privrednici da bi, ako se to desi, sigurno došlo i do poskupljenja svih vrsta proizvoda. Naime, prvobitno je iz Elektroprivrede BiH najavljeno da bi cijene mogle rasti i do 25 posto, ali je na kraju dogovoreno da će one biti više za 2 do 5 posto. Iako dosta manje, svako povećanje nameta poslovnoj zajednici donosi poteškoće u poslovanju, pa ne bi čudilo da se to u svakom slučaju odrazi i na cijene njihovih proizvoda. U tom slučaju bi opet građani BiH bili na udaru.

Ovo su samo neka od već najavljenih poskupljenja koja nas čekaju u novoj godini, ali sigurni smo da neće na tome ostati i da će ih biti još.

Izvor: (RTV Slon/Nezavisne novine)