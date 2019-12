Sve do 7. januara nestabilno vrijeme sa povremenim padavinama

Oblačno vrijeme sa slabim i povremenim padavinama obilježit će i narednih 12 dana, odnosno period do 7. januara, prognoze su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim krajevima Bosne očekuje se nestabilno vrijeme sa susnježicom i snijegom na planinama, a u nižim predjelima prognozira se kiša. Na zapadu Bosne te u Hercegovini prognozira se manje padavina.

U cijelom prognoznom periodu očekivane vrijednosti temperatura zraka bit će primjerene godišnjem dobu, minimalne će se kretati od -3 do 2 u Bosni, na jugu od 2 do 7, a maksimalne od 4 do 9, na jugu do 12 stepeni.