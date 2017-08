Sve više građana u stanju socijalne potrebe

Sve je više građana u stanju socijalne potrebe. U prilog tome govore i podaci Centra za socijalni rad Tuzla čije usluge trenutno koristi 5,5 hiljada korisnika, a nove prijave svakodnevno pristižu.

Stalna novčana socijalna pomoć, jednokratna pomoć, dodatak za djecu nezaposlenih roditelja, smještaj djece i odraslih lica u ustanovu socijalne zaštite, pomoć nezaposlenim ženama porodiljama, regulisanje starateljstva i brojna druga prava zagarantovana su Federalnim i kantonalim Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti porodica sa djecom. Socijalno ugroženi građani ova prava ostvaruju putem centara za socijalni rad, a takvih prijava, kako saznajemo u Centru za socijalni rad Tuzla sve je više.

„Nažalost ta populacija je svakim danom sve veća i veća. Otprilike trenutno oko 5,5 hiljada građana grada Tuzle ostvaruje određeni vid prava. Nažalost iz te populacije najveći procenat je tih kategorija korisnika stalne novčane pomoći, odnosno kategorije koje zaista nemaju nikakva primanja i koje se u kontinuitetu nalaze u stanju socijalne potrebe“, izjavila je za RTV Slon Lejla Jogunčić, direktorica Centra za socijalni rad Tuzla.

S obzirom na činjenicu da raste broj građana koji imaju potrebu za uslugama Centra za socijalni rad, u ovoj ustanovi započeli su projekat bolje informiranosti kako bi građanima omogućili bolji pristup infomacijama.

„Zamišljen je taj sistem putem obilaska određenih područja, organizacija edukativnih predavanja na određenim punktovima i na kraju kao rezultat svega jedan video projekat koji će biti dostupan i na našoj web stranici na kome će svi zainteresovani biti u mogućnosti odbiti informacije za sve ono što ih interesuje a tiče s eostvarivanja određenih prava u okviru centra“, kazala je Jogunčić.

Ovakav vid informiranosti građanima bi trebao biti dostupan do kraja godine. No do tada odgovore na pitanja: Šta je to od dokumentacije potrebne za određeni vid pomoći, kako se vode postupci u centru i kako do savjetovanja sa socijalnim radnikom mogu potražiti putem telefona 035/ 369 – 010 ili u samom Centru.