Svečani akademski čas na fakultetu eMPIRICOM

Fakultet „Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM“ u Tuzli je u ponedjeljak, 12. oktobra 2020. godine, organizovao svečani akademski čas za novu generaciju svojih studenata, čime je i službeno obilježen početak nastave u novoj akademskoj godini.

Dobrodošlicu brucošima je poželio direktor fakulteta eMPIRICOM mr.sci. Muhdin Mujačić riječima: „Ponosni smo na vrijednosti koje ćemo implementirati tokom vašeg obrazovanja, kao što su sticanje istinskih naučnih i praktičnih znanja, te stručno profiliranje svakog studenta, kako bi nakon završetka studija bili osposobljeni za zapošljavanje i samostalan rad na projektovanju, razvoju, upravljanju i upotrebi aplikacija, informacijskih sistema i mreža, što je izrazito deficitaran profil u cijelom svijetu. Sa preko 40 laptopa, Cisco laboratorijom mrežnih tehnologija, 15 robotskih setova, 50 mikrokontrolera, besplatnim servisima za naše studente: WebEx Teams, Microsoft Azure Dev Tools for Teaching i Microsoft Office 365, te našom Cisco akademijom i Oracle akademijom, zasigurno smo najbolje opremljen IT fakultet u širem okruženju, a naši profesori i asistenti, koji su iskusni IT stručnjaci, sada vam još efikasnije mogu prenositi svoja znanja i iskustva.”, te je na kraju istakao: „Ovom prilikom vam, ispred fakulteta eMPIRICOM, želim uspješno studiranje i ulazak u akademsku zajednicu. Iskoristite prilike i mogućnosti koje vam nudi studiranje na jednom od najboljih i najbolje opremljenih IT fakulteta u zemlji. Učinimo sve da rad i rezultati vas studenata ali i ovog fakulteta budu vaš i naš ponos, da budu mjera naše akademske ozbiljnosti i vaše mladalačke upornosti i zalaganja. Želim vam uspjeh tokom studija, dobro zdravlje, svaku sreću u ličnom i akademskom životu!“

Nakon svečanog dijela, studenti su pristupili edukaciji za korištenja elektronskih servisa koje im fakultet eMPIRICOM besplatno osigurava tokom studija:

eCampus platforma za online učenje,

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching– skup Microsoftovih razvojnih okruženja, operativnih sistema i skoro 300 online kurseva u okviru Microsoftove virtualne akademije,

Microsoft Office 365 – kolaboracijsko okruženje u oblaku,

WebEx Meetings – web konferencijski sistem,

te su prisustvovali i svojim prvim predavanjima.

Svim studentima želimo uspješan početak akademske godine, dobro zdravlje, mnogo novih znanja i dobrih ocjena. Za sve one koji još nisu odabrali gdje će studirati, ili žele nastaviti svoj studij na fakultetu eMPIRICOM, omogućili smo da svoje zahtjeve za upis mogu predati do 31.10.2020. godine. Informacije možete dobiti putem e-maila [email protected], telefona 035 312 350, ili na web stranici www.empirica.ba.