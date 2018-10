Svečani doček brucoša na Visokoj školi ”CMS – Centar za multidisciplinarne studije”

Okruženje koje pruža mladima da prepoznaju i nadograde svoje sposobnosti, a da pri tome i ostvare svoje ambicije studenti godinama pronalaze na Visokoj školi CMS – Centar za multidisciplinarne studije u Tuzli. CMS piše posebnu priču i razvija obrazovni program koristeći se svim domaćim, ali i inozemnim izvorima znanja kako bi omogućio svakom studentu stručne uslove, sve sa ciljem da što kvalitetniji kadar izađe na tržište rada i da studenti CMS-a u konačnici daju doprinos cjelokupnom društvu, poručeno je sa brucoškog sata koji su profesori organizovali za novopridošle brucoše.

”Danas nam je rođendan ili svečani dan kada nam brucoši dolaze na fakultet. To je nama najdraži dan. Stoga nam je cilj da damo brucošima, koje sada svečano prihvatamo u akademsku zajednicu, kvalitetno obrazovanje koje će biti na tržištu prihvatljivo. Studenti će moći sa tim obrazovanjem odmah doći do zaposlenja, i neće biti samo brojka na birou,” rekao je doc. dr. Esad Mušanović, direktor Centra za multidisciplinarne studije Tuzla.

No, razlog zbog čega studenti CMS-a lako dolaze do zaposlenja je sam način rada koji je baziran na modernim tehnologijama. Tako studenti CMS-a uče i preko interneta uz pomoć e-nastave. Sva predavanja koju su studenti propustili mogu pronaći u elektronskoj forni, a tu je i mogućnost dodatne nadogradnje znanja. To su samo neki od razloga zbog čega se i Ademir Delić odlučio za CMS i to Odsjek za Informacijske sisteme i tehnologije.

”To sam upisao zbog bližeg odnosa profesor – student. Ja sam išao godinu dana na državni fakultet i nije mi se sviđao princip rada. Ovdje sam imao bližu komunikaciju sa profesorima koji su mi objasnili šta ćemo i kako ćemo raditi, tako da sam izuzetno zadovoljan sa planom i programom koji pruža moj smjer,” objasnio je razlog svog upisa na CMS Ademir Delić.

Obrazovni program koji je izgradio CMS bazira se na savremenom pogledu na obrazovanje u kojem znanje mora biti lako dostupno i kvalitetno prezentovano. Brucoši koji su prepoznali kvalitet ove Visoke škole odlučili su upisati različite odsjeke koje CMS nudi. Od Odsjeka za Saobraćaj i Poslovne ekonomije do Energetike, Informacijskih tehnologija i Odsjeka Zaštite na radu i zaštite od požara.

”To je jedna od najvažnijih odluka. To je odluka koja će, ukoliko studenti ulože svoj trud i ako se posvete studiranju sigurno dati određene rezultate i odrediti njihov životni put. Dakle, studentima treba čestitati na hrabrosti,” poručio je prof. dr. Ismet Sejfija, predsjednik senata Centra za multidisciplinarne studije Tuzla.

Ova odluka pokazuje da mladi ipak imaju viziju svoje budućnosti i da su sebi postavili životni cilj, što je sigurno prvi korak ka vlastitoj izvrsnosti na koju studente podstiču svi predavači i profesori u Centru za multidisciplinarne studije Tuzla. U ovakvoj zdravoj klimi, zajedno ćemo učiti i rasti, poručili su profesori budućim znalcima iz razlitičih naučnih oblasti.