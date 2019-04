Svečano pušten u promet novi most na putu Priboj – Rastošnica

Presijecanjem vrpce danas je svečano otvoren novoizgrađeni most preko rijeke Janje na regionalnom putu Priboj – Rastošnica. Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović je izjavio da je ovaj projekat od velikog značaja jer omogućava kvalitetniji spoj Teočaka, Snježnice, Rastošnice i drugih naselja prema Tuzli, Bijeljini, Loparama, Brčkom.

„Rekonstrukcija ovog putnog pravca, a prije svega ovog, drvenog mosta koji je ovdje donedavno bio, omogućava brži i kvalitetniji saobraćaj, ali, imajući u vidu komplikovan prijelaz teretnim vozilima preko starog mosta, izgradnjom novog mosta stvaramo i preduslove za brži privredni razvoj ovog kraja“ rekao je premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović.

„Mostovi inače spajaju ljude, a ovaj most spaja dvije općine i dva entiteta, tako da je izgradnja ovog mosta ima veliki značaj, počevši od ličnog nivoa građana, pa do, usudit ću se reći i državnog nivoa. On će omogućiti brži i kalitetniji promet ljudi, roba i usluga, te će doprinijeti i ostvarenju turističkih potencijala ovog kraja“, rekao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić.

„Ovo je jedan u nizu projekata koje ovih dana uporedo realiziramo. Njegova vrijednost je oko od 670.000 KM, a finansijer radova je JU Direkcija regionalnih cesta TK“, rekao je direktor Direkcije Agan Delibajrić, ističući zahvalnost načelnicima općina Teočak i Lopare u entitetu Republika Srpska, koji su u rekordnom roku stvorili preduslove i izdali dokumentaciju neophodnu za početak izvođenja radova. „ovakva saradnja je izuzetan primjer kako se praktično raditi na spajanju ljudi. Mostovi spajaju obale, ljude, a evo novi most će i kvalitetnije povezati dva entiteta u Bosni i Hercegovini“, zaključio je Delibajrić.

Ovaj put i most se nalaze na uključivanju regionalnog puta koji vodi od Sapne preko Teočaka prema priboju i direktno se uključuje u magistralni put Tuzla – Bijeljina.

Veliki je značaj ovog projekta i cijelog ovog puta koji povezuje opštine Lopare i Teočak i otvara put prema drugim mjestima, istovremeno približavajući Priboju i Zvornik. Ovo je projekat koji povezuje ljude i koji će sigurno podići kvalitet života ljudi sa obje strane mosta“, riječi su načelnika Opštine Lopare Rade Savića.

„Veliki broj građana općine Teočak svakodnevno koriste ovaj put i riječni prijelaz, tako da će im novi most omogućiti znatno brži i kvalitetniji spoj na magistralni put Tuzla – Bijeljina. Osim značaja kojeg most ima za građane Teočaka, Sapne, Priboja i Lopara, ovaj most doprinijet će i kvalitetnijem privrednom razvoju ovog područja“, zaključio je na kraju načelnik Općine Teočak Tajib Muminović.