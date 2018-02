Svečanom akademijom obilježen dan Medžlisa Islamske zajednice Tuzla

Vakufnama, utemeljitelja moderne Tuzle, Gazi Turali–bega, legalizovana je 15. februara 1572. godine te je taj datum ovim posebnim povodom odabran da bude obilježavan kao Dan Medžlisa. Medžlis Islamske zajednice Tuzla je jedan od najvećih Medžlisa koji svojim radom i aktivnostima ostavljaj trag u Islamskoj zajednici BiH i istovremeno je i jedan od Medžlisa koji ima perspektivu daljeg razvoja.

„Mi evo propoznajemo ljude koji su doprinijeli uveliko da to bude tako, ovdje u Tuzli. Svakako su to ovi naši laureati Husejn efendija Kavazović reis-ulema i muftija Vahid efendija Fazlović koji je dugo godina bio direktor medrese to su naslužniji ljudi za ovo što mi danas možemo svjedočiti jednom razvoju i napretku.“ kazao je hafiz Ahmed-ef. Huskanović, glavni imam Medžlisa Tuzla.

Tuzlanski muftija Vahid efendija Fazlović pohvalio je inicijativu Medžlisa Islamske zajednice Tuzla što je baš ovaj dan 15. februar odabran kao Dan Medžlisa.

Ovim svečanim povodom muftiji tuzlanskom Vahid-efendiji Fazloviću uručena je Plaketa za doprinos u radu Medžlisa.