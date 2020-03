Svjetska zdravstvena organizacija o mitovima vezanim za korona virus

Mitovi i dezinformacije o koronavirusu (covid-19) posljednjih se dana šire svijetom gotovo jednakom brzinom kao i sam virus, upozoravaju iz Svjetske zdravstven organizacije (WHO).

Na svojoj internetskoj stranici WHO se pozabavio nekim od najraširenijih tvrdnji vezanih za koronavirus od kojih je velika većina netočna.

Iz WHO navode kako se koronavirus može širiti u svim klimatskim područjima, bez obzira na vlagu i toplinu, a niske temperature ne utječu na prijenos virusa.

Za sada ne postoje dokazi da prijenosnici koronavirusa mogu biti komarci, navodi WHO.

Sušila za ruke ne ubijaju koronavirus, a ni redovito ispiranje nosne šupljine otopinom morske soli neće sprječiti zarazu.

Iz WHO navode kako češnjak ima određeno antimikrobsko djelovanje no za sada ne postoji niti jedan znanstveni dokaz koji bi potvrdio da to povrće sprječava zarazu virusom covid-19.

Kada su u pitanju antibiotici, iz WHO podsjećaju kako antibiotici djeluju samo na bakterije, a da na viruse nemaju nikakvog utjecaja. Trenutno u svijetu ne postoji cjepivo za koronavirus, kao ni lijek za zaražene.

Alkohol i antiseptička sredstva dobri su za dezinfekciju, ali neće pomoći ako je virus već ušao u organizam.

Kada je u pitanju širenje virusa među dobnim skupinama, virusom covid-19 mogu se zaraziti sve osobe bez obzira za uzrast s tim da starije osobe, kao i osobe s postojećim zdravstvenim problemima spadaju u rizičnu skupinu, poručuju iz WHO.