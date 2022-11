Svjetski dan sjećanja na žrtve cestovnog saobraćaja – U 2021. godini 30.238 saobraćajnih nezgoda sa 255 poginulih

Svjetski dan sjećanja na žrtve u cestovnom saobraćaju obilježava se svake treće sedmice u novembru.

Ovogodišnja globalna tema odnosi se na UN Desetljeće akcije za cestovnu sigurnost (2021- 2030), sa pojačanom aktivnosti i ciljem da se u narednoj godini smanji broj poginulih i teško povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama za 50%.

Prema statističkim podacima od nadležnih institucija (FMUP, MUP RS, MUP Brčko Distrikta, MUP kantona), na bosanskohercegovačkim putevima u protekloj 2021. godini dogodilo se ukupno 30.238 saobraćajne nezgode od kojih je zabilježeno 6.931 saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povrijeđenim osobama, te 23 307 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom.

U saobraćajnim nezgodama u Bosni i Hercegovini u protekloj 2021. godini, život je izgubilo 255 osoba, dok je 1.471 osoba zadobila teže tjelesne povrede a 8.328 pretrpjelo lakše tjelesne povrede. Najveći broj saobraćajnih/prometnih nezgoda zabilježen je na ulicama u naselju, a zatim na magistralnim cestama, onda slijede lokalni, pa regionalni. U protekloj 2021. godini najmanji broj saobraćajnih/prometnih nezgoda dogodio se na autocesti.

Cilj obilježavanja Dana sjećanja je i skretanje pažnje javnosti na statistiku, najčešće uzročnike, posljedice i troškove saobraćajnih nezgoda, ali i ukazivanje na preduzimanje mjera koje mogu uticati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.

Svjetski dan sjećanja na žrtve cestovnog saobraćaja (WDR – The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) posvećen je sjećanju na milione poginulih u saobraćaju širom svijeta i izražavaju suosjećanja porodicama žrtava. Obilježava se već 27 godina širom svijeta, a Ujedinjene nacije su 2005. godine usvojile Rezoluciju kojom pozivaju na obilježavanje tog dana.

Poruke ovogodišnjeg svjetskog dana sjećanja na žrtve cestovnog saobraćaja:

We do not want more victims to remember, we want to live our lives TOGETHER/

Ne želimo više žrtava za sjećanje, želimo živjeti naše živote ZAJEDNO

Ovaj je dan posvećen sjećanju na milione ubijenih ili ranjenih u saobraćajnim nezgodama, njihovim najmilijima, te odavanju zahvalnosti ekipama hitne pomoći, policije i zdravstvenim radnicima koji su prvi u pomoći ozlijeđenim u saobraćajnim nezgodama.