Svjetski dan učitelja: U TK 20 prosvjetnih radnika nagrađeno za životno djelo

Habib Dedić kao učitelj radi već 40 godina, a svoje prve dane u prosveti počeo je u selu Kamensko još sedamdestih godina. Kada pogleda iza sebe, kaže da su upravo njegovi počeci bili presudni i načinili od njega učitelja u pravom smislu te riječi.

„Ja sam bio dugo učitelj na selu i smatram da nema učitelja koji ne ispeče zanat na selu, jer kad prođete kroz selo i selo viče eno dobrog učitelja, onda ste dobar učitelj!“, izjavio je Habib Dedić, nastavnik razredne nastave.

Puno se toga promijenilo u proteklih 40 godina, ističe učitelj Dedić, ali uprkos uvriježenom mišljenju, djeca najmanje. Učitelji su ti koji ponekad zaboravljaju svoje uloge. Za sebe tvrdi da sa ponosom nosi titulu učitelja, jer biti učitelj znači ugraditi dio sebe u život djece, koja osim školskog gradiva od pravih učitelja mogu naučiti još mnogo toga.

„Učitelj u prvom razredu stvara čovjeka. Najodgovorniji posao je biti učitelj u prvom razredu. Kasnije je sve nadogradnja, ali ako vi stvorite jednu ličnost koja je kreativna, stvorite joj samopouzdanje i pravilan odnos prema radu, onda u narednim godinama ona nema nikakvih problema“, kazao je učitelj Dedić.

Na dan učitelja Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK svake godine u saradnji sa relevantnim institucijama organizuje Svečanu akademiju. Upravo današnji dan prilika je da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav i cijeni.

„Veliki je značaj ove profesije svi to znamo i mi u Vladi i Ministartvu uvažavamo svakog profesora, svakog nastavnika, odgajatelja i to smo pokazali i potpisivanjem kolektivnih ugovora kada je u pitanju oblast obrazovanja i mislim da mo garantovali veći obim prava nego što su to naši zaposlenici u obrazovanju ranije imali“, izjavio je Zlatan Muratović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

U sklopu Svečane akademije prosvjetnim radnicima koji su ostavili značajan trag u obrazovanju dodjeljene su nagrade za životno djelo. Jedna od nagrađenih je i profesorica muzičke kulture Amira Fafulić.

„Sticajem okolnosti danas sam dobitik ove nagrade za životno djelo koja je eto stigla nakon 38, 5 godina mog radnog staža. Danas sam izuzetno ponosna i radosna, jer je to već nekakva kruna mog dugogodišnjeg rada“, kazala je profesorica Fafulić.

U 2017. godini nagradama za „Životno djelo“ nagrađeno je 12 nastavnika iz osnovnih škola, šest nastavnika iz srednjih škola i jedan nastavnik iz predškolskih ustanova.

Cilj Svjetskog dana učitelja je mobilizirati podršku za nastavnike kako bi se osiguralo da će učitelji i dalje ispunjavati potrebe budućih generacija te podići obrazovanje na razinu društvene važnosti i izvući učitelje iz poluanonimnosti i dati im društvenu važnost koju zaslužuju.