SZO će odlučiti o produženju vanredne situacije u javnom zdravstvu

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) će u četvrtak, uz pomoć nezavisnog odbora stručnjaka, razmotriti hoće li produžiti globalnu vanrednu situaciju u javnom zdravstvu.

Trenutna “vanredna situacija za javno zdravlje od međunarodnog značaja” na snazi ​​je već gotovo dvije godine zbog pandemije koronavirusa.

To je najviši nivo upozorenja koju WHO može nametnuti. Odbor planira dati preporuku do večeras, a WHO obično slijedi njegove preporuke.

Bez obzira na to hoće li odbor preporučiti proglašenje vanrednog stanja zbog koronavirusa ili ne, bilo bi malo praktičnih posljedica. Međutim, mnogi stručnjaci zabrinuti su da bi njegovo okončanje moglo poslati pogrešan signal, piše dpa.

“Ovaj je virus na dobrom putu da postane endem, ali još nismo tamo”, rekla je u srijedu kasno navečer stručnjakinja za koronavirus WHO Maria van Kerkhove.

Unutar Evropske unije španski premijer Pedro Sánchez već je sugerirao da bi se Covid-19 uskoro mogao liječiti kao gripa. Ali van Kerkhove je odbila tu ocjenu.

“Nemamo istu predvidljivost kao kod gripe gdje imamo tipičan sezonski obrazac”, rekla je.

WHO je više puta optužen da nije proglasio vanredno stanje dovoljno brzo nakon što su prvi slučajevi Covid-19 postali poznati u Kini.

Kada je WHO proglasio globalno vanredno stanje 30. januara 2020., oko 100 infekcija bilo je poznato izvan Kine u 21 zemlji.

Od tada je u svijetu prijavljeno više od 308 miliona infekcija i gotovo 5,5 miliona smrtnih slučajeva

