Talenti su svuda oko nas: Mladi iz Tuzle osmislili novu aplikaciju!

Kenan Imamović, Ajdin Nukić, Azur Tanović i Ajdin Bajrić na prvi pogled se čine kao tipični srednjoškolci koji nakon škole idu na neformalno druženje. No, uopšte nije tako. Oni su mladi inovatori koji su osmislili sasvim novu aplikaciju – koja će uskoro biti na tržištu. Naime, ova aplikacija će omogućiti brz pronalazak prevoza, osigurati online plaćanje i povećati broj potencijalnih vozila u kojima korisnici mogu doći do željene lokacije.

”To je platforma koja povezuje vozače i korisnike, preko aplikacije ide sve; od lociranja, traženja nove lokacije i izračunavanja cijene” rekao je Ajdin Nukić.

Ukoliko tražite prijevoz – putem aplikacije doći ćete do njega, a ukoliko ste vozač i želite nekoga voziti, aplikacija će vas povezati sa potencijalnim klijentom. ”Korisnik kada sjedne u taksi pare mu se skidaju sa računa sa njegove kartice te pare idu nama, a zatim kada dođe do lokacije novac se prebacuje na račun samom vozaču” objašnjava Ajdin Bajrić, dok Azur Tanović prezentuje samu sigurnost aplikacije: ”Prilikom same registracije na našu aplikaciju korisnici unose lične podatke i oni se čuvaju na Google – najsigurnijoj bazi podataka! Što se tiče same sigurnosti prevoza, korisnik će imati mogućnost da sam verifikuje da li je to taj vozač kada uđe u auto.”

San i cilj: Osnivanje kompanije

Ovakav sistem prijevoza odavno je zaživio u svijetu, a anketa koju je tim ARC proveo pokazuje i veliku zainteresovanost bh. građanstva. U konačnici, ova aplikacija je tek u svom nastajanju. Ovi mladi ljudi sada rade na dodatnom usavršavanju aplikacije, pokretanju web stranice, poboljšanju sigurnosti… jer oni jasno znaju šta žele i idu ka tom cilju. ”Naša izrazita želja je da ovu ideju implementiramo da osnujemo start up kompaniju i da pomognemo mnogima koji imaju problema sa javnim prevozom i slično,” kaže Kenan Imamović, a takvog je razmišljanja i Ajdin Bajrić. ”Naš glavni cilj je da ljudi manje čekaju na stanicama, omogućavamo bolji prevoz, da to bude jefitnije i da svako ima priliku da zaradi novac sa strane. Svi imamo viška vremena. Ukoliko idete na posao ili sa posla možete nekoga voziti i zaraditi novac.”

Na aplikaciji su radili danonoćno bez podrške drugih; škole ili institucija, a opet su na tragu velike priče! Naredni korak im je takmičenje Get in the Ring na kojem očekuju pobjedu koja bi im donijela odlazak na inostrana takmičenja. Kažu, već sada se naziru i potencijalni donatori, pa sve govori da će doći do sretnog epilog i da će ovi mladi ljudi biti opisivani kao ”tuzlanski srednjoškolci koji su osavremenili način prevoza u Bosni i Hercegovini.”