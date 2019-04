Temperatura zraka u Tuzli jutros kao i u Neumu: Pogledajte i prognozu do petka

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, a ponegdje je registorovana i slaba kiša.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 0 stepeni, Ivan Sedlo 6, Sokolac 7, Sarajevo 8, Bugojno, Grude, Bileća, Trebinje i Livno 9, Bihać, Jajce, Stolac, Srebrenica i Zenica 10, Drvar, Mostar, Neum, Zvornik i Tuzla 11, Brčko, Gradačac, Banja Luka, Bijeljina i Sanski Most 12, Doboj 13 stupnjeva.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne. Uz tmurno vrijeme većim dijelom dana, kod osjetljivih osoba moguće su nešto jače tegobe, najviše u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Tokom jutarnjih sati preporučljivo je posvetiti više pažnje odijevanju, obzirom da će biti nešto hladnije.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva negdje u Bosni je moguć slab lokalni pljusak ili slaba kiša. Poslije podne i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 14 do 22 stepena Celzijusovih.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 13 do 20 °C.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevne od 12 do 18 °C.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u većem dijelu Hercegovine, Krajini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 5 do 11, na jugu od 14 do 18 °C, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.