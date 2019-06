Teretni saobraćaj na aerodromima u BiH pao u protekle tri godine

Teretni saobraćaj na aerodromima u Bosni i Hercegovini u protekle tri godine pao je za gotovo četiri puta, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

U ovom periodu, najveći pad zabilježio je aerodrom u Tuzli, koji je sa više od 6.000 tona tereta prevezenih u 2016. godini u 2018. spao na svega 229 tona, ili tridesetak puta manje.

“Meso za Tursku se više ne prevozi avionom, nego ide drumskim saobraćajem i to je jedini i osnovni razlog za takav rezultat”, rekao je za “Nezavisne” kratko Rifet Karasalihović, direktor ove vazdušne luke.

Podsjećamo, BiH je krajem 2016. godine od Evropske unije dobila zeleno svjetlo da meso ide preko njene teritorije, čime su smanjeni troškovi transporta, te je samim tim nestao i interes za prevoz vazdušnim putem.

Još ranije, bez ovog vida zarade, ostao je aerodom u Mahovljanima, budući da se meso za Tursku prije Tuzle transportovalo iz Banjaluke. Tako je 2015. godine iz ovog grada odletjelo oko 5.000 tona. To je ujedno i sve što se prevozilo kada je teret u pitanju, s obzirom na to da u posljednje tri godine promet tereta praktično i ne postoji, te iznosi od tri do šest tona godišnje.

Zanimljivo je da je aerodrom u Banjaluci upravo na krilima izvoza u Tursku krenuo u izgradnju kargo centra vrijednog nekoliko miliona maraka, a koji je i dalje u izgradnji.

S obzirom na to da se prevoz mesa odvija drumom, jasno je da će se morati tražiti novi partneri kako bi ovaj objekat služio svrsi.

Banjalučki aerodrom se u međuvremenu posvetio prvenstveno putničkom saobraćaju. U 2018. su tako uvedene linije za Minhen, Brisel, Stokholm, a u 2019. Berlin. To se odmah odrazilo i na broj prevezenih putnika, koji je počeo vrtoglavo da raste. Tokom ove ljetne sezone aktivni su i čarter letovi za Atinu i Antaliju, a u planu im je da u ovoj godini prevezu 200.000 putnika.

Sa druge strane, Aerodrom Sarajevo je uspio koliko-toliko da održi transportni saobraćaj, iako je u odnosu na 2017. godinu prošle godine došlo do pada od 19,1 odsto. Sa 2.551 tone saobraćaj je spao na 2.079 tona.

Mnogo bolja situacija je u putničkom saobraćaju. Kroz četiri međunarodna aerodroma u BiH u 2018. godini prošlo je 1.696.098 putnika, što je za 8,9 odsto više nego godinu prije.

Agencija za statistiku BiH, na osnovu podataka Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA), objavila je da je Međunarodni aerodrom Sarajevo opslužio ukupno 1.046.635 putnika, mostarski aerodrom 28.673, tuzlanski 584.610 putnika, a aerodrom u Banjaluci 36.180 putnika.

Ukupno su ostvarene 19.864 aerodromske operacija, što je više za 4,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

