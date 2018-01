Termoelektrana Tuzla prezentovala rezultate rada u 2017. godini

TE Tuzla u centru je zbivanja posljednju godinu kada je postao sve izvjesniji početak gradnje Bloka 7, a posebno ovaj mjesec, od kako su uređaji za praćenje kvalitete zraka ušli u crvenu zonu prekomjernog zagađenja i iz nje ne izlaze već danima. No, iz Termoelektrane tvrde da je od 1996. do 2017. godine u projekte za zaštitu okoliša uloženo 250 miliona maraka. Samo po osnovu naknade za zaštitu voda do sada je isplaćeno 12 miliona KM, za zaštitu šuma 700.000 KM, u Fond za zaštitu okoliša isplaćena je naknada za zagađenje zraka u visini od skoro 30 miliona KM, dok je na osnovu Zakona o izdvajanju i usmjerenje dijela prihoda ostvarenoga radom termoelektrana u budžet grada Tuzla uplaćeno 16 miliona KM.

„Ukupno za period od kad su zakoni na snazi pa do danas TE Tuzla je u budžete grada Tuzla i navedenih institucija uplatila ukupno 59 miliona KM: odgovorno tvrdim da smo sve ono što je zakonom propisano i definisano izmirili na vrijeme i prema institucijama koje su za to nadležne“, izjavio je Izet Džananović, direktor Termoelektrane Tuzla.

U predhodnom periodu urađeni su značajni projekti kojima je smanjen uticaj na okolinu, od revitalizacije postrojenja, ugradnje elektrofiltera, dok je zagađenje okolnih voda promjenom procesa rada gotovo nulirano. Pa i pored to kada počne zima i zagađenje zraka prelazi sve dozvoljene granice Termoelektrana Tuzla prva je na meti osude, svih , a posebno gradskih vlasti. Iako imaju statističke podatke koji pokazuju jasnu razliku u zagađenju zraka u toku i izvan grijne sezone, Termoelektrana Tuzla ponudila je Gradu Tuzla, ali i kantonalnoj Vladi finansiranje izrade studije kojom će se pokušati odrediti učešće svih onih koji zagađuju zrak na području tuzlanske kotline, tj. područje Živinica, Lukavca i grada Tuzla, koju bi izradio Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

„Odnosit će se na TE Tuzla i na sva druga energetska postrojenja, na saobraćaj, mikroložišta i na eventualni doprinos drugih, prije svega TE Ugljevik koja je odavdje 30 km udaljena“, kazao je Džananović.

Instaliranje postrojenja za odsumporavanje na blokovima 5 i 6, iako je za njega već prije dvije godine završena studija i dobijeno pozitivno mišljenje svih relevantnih državnih institucija, više od godinu dana prolazi kroz fazu javne rasprave. Cijelu studiju zaustavila su udruženja koja se bave ekologijom, čiji se zamjerke ne odnose konkretno na izvodljivost cijelog projekta i njegovu dobrobit za okolinu, zbog čega se sumnja u njihove iskrene namjere sama nameće i postavlja pitanje, da li ekološka udruženja zaista žele da se sistem za odsumporavanje koji bi uveliko smanjio zagađenje napokon i izgradi?

„Nisu ni formalna prirode, to su uglavnom prepisivanja, moram priznati nekada i neprimjerena javnoj komunikaciji, kojoj se koriste i teške riječi i pogrdni nazivi, u kojoj se osporava stručnost. I naravno da to značajno opterećuje sve ovo o čemu govorimo, beskonačno prolongira, i mislim da je to poligon za eksponiranje pristupa i principa koji nisu uvijek u interesu javnosti, iako se svi zaklinju u javnost i zastupaju je mislim da se javnost ne zastupa uvijek iskreno i na pravi način“, ističe Džananović.

Studija je mjenjana već tri puta uz uvažavanje svih pristiglih zamjerki, pa i pored toga, nedavno je stigla nova, četvrta, no iz TE Tuzla poručuju da bez obzira na postrojenje za odsumporavanje i u budućnosti imaju namjeru ulagati u značajne projekte koji će njen uticaj na okolinu svesti na mjere koje su prihvatljive danas u Evropi.

Jedan od njih je izgradnja Bloka 7, bloka čijom će se gradnjom ugasiti blokovi 1,2,3 i 4. Riječ je o zamjenskom bloku s novom tehnologijom proizvodnje, za čije pripremne radove na izgradnji EP BIH je već objavila javni poziv. Potencijalni izvođači radova na izgradnji bloka, danas su imali priliku obići lokacije na kojoj će se graditi Blok 7.

„Naša procjena je da će koštati 18 miliona KM i to je definitivno početak radova Bloka 7. druga faza je infrastrukturno opremanje te lokacije i onda kreću geološki istražni radovi, što se tiče TE Tuzla Blok 7 je pred početkom i faktičke i fizičke realizacije“, kazao je Džananović.

U Budimpešti je potpisan ugovor o kreditnom zaduženju i onog trenutka kada se dobiju garancije federalnog parlamenta, ugovor stupa na snagu. Očekuje se da će ta procedura biti završena do kraja marta i od tada počinje teći rok za gradnju koji će trajati 56 mjeseci, a zatim polugodišnji probni rad. Izgradnja Bloka 7 koštat će ukupno 700 miliona eura.