Težak poraz košarkašica BiH na gostovanju u Njemačkoj

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je težak poraz u trećem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. godine.

Reprezentacija BiH, koja je nastupila u izmijenjenom sastavu bez nekoliko igračica koje su činile okosnicu tima na prošlom svjetskom prvenstvu, poražene su na gostovanju od selekcije Njemačke sa 97:58.

Do izražaja je došla neuigranost sastava BiH, što je posljedica odlaska nekoliko dugogodišnjih reprezentativki koje su se oprostile od nacionalnog dresa. Bio je ovo prvi poraz izabranica selektora Gorana Loje u ovom kvalifikaciijskom ciklusu.

Košarkašice BiH parirale su domaćim igračicama petnaestak minuta, a u drugom periodu su jedno vrijeme bile i u vodstvu. No, do kraja poluvremena Njemice su preuzele igru i došle do dvocifrene prednosti, a u trećoj četvrtini u potpunosti deklasirale bh. tim došavši do 30 poena prednosti čime su riješile pitanje pobjednika.

Courtney Hurt bila je najefikasnija u reprezentaciji BiH sa 17 poena, a u selekciji Njemačke Marie Guelich sa 18 i Alina Hartmann sa 17 poena.

Naredni meč košarkašice Bih igraju za tri dana u Leuvenu protiv Belgije.