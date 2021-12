Ko su Djeda Mrazevi koji su danas posjetili Kliniku za dječije bolesti Tuzla?

Članovi Interventne službe za spašavanje Živinice obučeni u odijela Djeda Mrazova danas su poklonima usrećili djecu u Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla. Trenutno je u ovoj klinici na bolničkom liječenju 56 djece, a mnoge od njih ovaj prizor natjerao je i na suze radosnice.

Djeci hospitaliziranoj u Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla današnji dan uljepšao je Djed Mraz koji se spustio s krova Klinike i podijelio paketiće najmlađim pacijentima. Iza ovog nesvakidašnje lijepog čina stoje članovi Interventne službe za spašavanje Živinice koji su u suradnji s NLB bankom dd Sarajevo donirali 66 paketića za djecu koja borave u Klinici za dječije bolesti. No više od samih poklona djecu, ali i roditelje i osoblje klinike oduševio je način na koji su paketići uručeni djeci.

„Pa došli smo na ideju jer svakodnevno, odnosno svake sedmice provodimo ovakve vježbe gdje se naš tim za alpinizam, spušta sa različitih visina i provodimo svoje vježbe tako, pa smo smislili ideju i uspjeli realizovati sa Klinikom za dječije bolesti. U kratkom vremenskom roku smo ovo sve organizovali. Dobili odobrenje i od UKC-a i uspjeli smo djecu obradovati na ovaj način“. – rekla je Amina Hadžić, sekretar Interventne službe za spašavanje

Ova koordinirana i uvježbana aktivnost spuštanja Djeda Mraza s krova Klinike posebno je obradovala najmlađe pacijente koji su ga dočekali s aplauzom.

Dječak Faris Mešić danas je otpušten iz COVID odjela Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla uz negativan PCR test. Faris ističe kako se obradovao Djedu Mrazu i poklonima, a otkrio nam je i što bi volio dobiti za Novu godinu.

„Ja se zovem Faris, danas sam dobio paketić i zbog toga sam sretan. Želim da dobijem neku, bilo koju igračku.” – rekao je šestogodišnji Faris.

Načelnica Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla Lejla Osmančević u ime kolektiva Klinike za dječije bolesti, pacijenata i njihovih roditelja zahvalila se članovima Interventne službe za spašavanje Živinice koji su djeci smještenoj u Klinici uljepšali dan. Doktorica Osmančević ističe kako joj je posebno drago to što su članovi ove službe obučeni u odjela Djeda Mrazova izmamili osmijehe na licima djeci s hematologije čije liječenje traje i po nekoliko godina i koji će nažalost Novu 2022. godinu dočekati u bolnici.

„Trenutno na klinici za dječije bolesti imamo pedeset i šestero djece, i nešto, malo manje majki pratilja. U odjeljenju COVID je smješteno trenutno četvero djece, od to četvero djece je dvoje u srednje-teškom do teško-ozbiljnom stanju. A mali dječak Faris, kojeg ste upravo intervjuisali, je dijete koje je upravo izašlo iz COVID odjeljenja. On je naravno PCR negativan, njegov oporavak će nastaviti u kućnim uslovima, ali on je u svakom slučaju, sada, jedno zdravo dijete.“ – rekla je Lejla Osmančević, načelnica Klinike za dječije bolesti Tuzla

Djeca koja su hospitalizirana u Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla današnji posjet članova Interventne službe za spašavanje obučenih u odijela Djeda Mrazova zasigurno će još dugo pamtiti. Nadamo se kako će najmlađi pacijenti Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla Novu 2022. godinu dočekati zdravi i sretni.

Pripremila: Samra Šakanović Prgić