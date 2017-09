Todorić: Vlada mi je ukrala ‘Agrokor’, zakon sam potpisao pod prisilom

Vlasnik “Agrokora” Ivica Todorić prvi put se obratio javnosti poslije, kako je naveo, najvećeg skandala u istoriji Hrvatske, s namjerom da odgovori na svako pitanje. On je optužio rukovodstvo Hrvatske da je, po unaprijed pripremljenom planu, htjelo da prikaže “Agrokor” kao slučaj Parmalata.

“Umjesto činjenica i istine, sugerisali su da su u ‘Agrokoru’ otuđene ogromne sume novca. Danas, sedam mjeseci kasnije, nema slučaja Parmalat. Cilj takvog djelovanja najviših zvaničnika Vlade i Sabora, kroz direktni politički intervencionizam, bio je donošenje neustavnog zakona Lex Agrokor i nacionalizacija privatne imovine, a ovakav slučaj otimanja privatnog vlasništva nije zabilježen u savremenoj Europi. Ja i Uprava ‘Agrokora’ potpisali smo aktivaciju zakona, a sada posebno naglašavam, pod ucjenom, prisilom, prijetnjama, manipulacijama zakonskim odredbama i neviđenim medijskim linčem“, naveo je Todorić.

Dalje ističe da je “Agrokor” gradio mostove tamo gdje su drugi rušili.

“Ulagali smo milijarde – kako u Hrvatsku, tako i u susjedne zemlje, opremali ljude najmodernijim znanjima i tehnologijama. Gdje su političari svojim nedjelovanjem i neznanjem raseljavali stanovnike, mi smo stvarali pretpostavke za ostanak i prosperitet uspješnih i zadovoljnih ljudi, svojih na svome. U našem ambicioznom razvoju, uvijek smo se, kao i brojne druge kompanije, naročito u zemljama u tranziciji, susretali s izazovima. Međutim, uvijek smo ih i uspješno riješavali. Početkom 2017. godine niti jedan vanredni događaj nije bio prisutan u poslovanju ‘Agrokora’. Naprotiv, stajali smo bolje nego ranije i imali velike perspektive“, dodao je.

Todorić je istakao da su njegovi rezultati mjerljivi, a mjerljivi su i rezultati vanredne uprave koja danas upravlja otetom kompanijom.

“Pod vanrednom upravom značajan dio Agrokorove imovine je blokiran i izgubljena je kontrola nad dijelom operacija u susjednim zemljama. Protiv Agrokora su pokrenute brojne sudske tužbe koje prijete ukupnoj stabilnosti i održivosti kompanije. Prihod je pao za otprilike 20% , a sinergije, u koje su uložene, a i koje vrijede milijarde, se uništavaju. Vanredna uprava dobavljače tretira nejednako. Agrokor je opterećen nepotrebnim i nelegalnim kreditom, koji su za sebe dizajnirali strvinarski fondovi, a založena je i sva ključna strateška imovina, i to trustu Madison Pacific ltd sa sjedištem u Hong Kongu. Ako se ovakvo stanje nastavi svi će povjerioci, osim Ramljakovih povlaštenih fondova, njemu bliskih dobavljača, partnera, savjetnika i saradnika izgubiti ogromne vrijednosti. To je prava istina. Sve ostalo su laži i obmane vanredne uprave i njenih političkih sponzora, što će budućnost i činjenice vrlo brzo pokazati“, naveo je.

Potom se osvrnuo i na ulogu države.

“U trenutku kada je Agrokor napadnut najprljavijom političkom i medijskom kampanjom u istoriji naše zemlje, Vlada Republike Hrvatske nije, kao što to čine vlade svih svjetskih država, od SAD-a do Njemačke, nije podržala svoje ključne industrije i najvećeg poduzetnika. Naprotiv, Vlada je bila ključni učesnik te kampanje i sprovodilac protivustavne i nezakonite nacionalizacije, koja će, uvjeravam vas (pokazaće vrijeme), po posljedicama za hrvatsku privredu i industriju biti ravna veleizdaji. Danas se kula od karata, koju su lažima izgradili Martina Dalić, Ante Ramljak i njihovi partneri i pomagači, ruši. Ostaju još bilansi ‘Agrokora’ i njegovih društava u kojima vanredna uprava na čelu s Antom Ramljakom konstrukcijama i pritiscima omogućuje ljudima iz fonda Knigthead da direktno upravljaju i manipuliraju bilansima. To čine kako bi stvorili pretpostavke za sticanje stotina miliona evra nepripadajuće finansijske koristi. ‘Agrokorove’ milijarde zaista su izgubljene, ali ne mojom, niti krivnjom mojih saradnika, nego vladinim aktivnostima uoči i nakon donošenja Lex Agrokora. O tome ću uskoro javno govoriti“, najavio je.

Takođe, Todorić je istakao da će se građani Hrvatske i regiona uvjeriti da je nacionalizacija “Agrokora” politički projekat koji je u suprotnosti sa interesima Hrvatske.

“Vladinom odlukom o nacionalizaciji ‘Agrokora’ prouzročene su dalekosežne privredne i finansijske štete koje se već mjere u milijardama kuna. Uništava se industrija i njena tržišna pozicija u Evropskoj uniji. Hrvatska i regija pritom gube sinergijske učinke u EU. Takve odluke Vlade Republike Hrvatske zemlju su uvukle u poziciju visokog društvenog i političkog rizika za što neće moći izbjeći odgovornost jer iza svakog protivpravnog otimanja, iza svakog kriminala, uvijek stoje pojedinci s konkretnim imenima i prezimenima. Stoga ću u narednom vremenu, a u cilju zaštite vrijednosti ulaganja u ‘Agrokor’, radnih mjesta i privreda država u kojima poslujemo te svih naših dioničara, pokrenuti sve pravne radnje koje su mi na raspolaganju, kako u Hrvatskoj, tako i pred međunarodnim tijelima. Pritom ću javnim istupima i objavom relevantnih dokumenata u potpunosti razotkriti spregu politike, privatnih interesa čelnika fondova i važnih ljudi iz samog Agrokora, a koja je stvarni razlog donošenja neustavnog Lex Agrokora“, zaključio je Todorić, prenosi B92.