Tokom naredna četiri dana sunčano s hladnim jutrima

U Bosni i Hercegovini tokom naredna četiri dana očekuje se uglavnom sunčano ili pretežno oblačno vrijeme, s temperaturama od -5, do 14 stepena Celzijevih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u petak, u jutarnjim satima u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana sunčano. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 18 stepena Celzijevih.

U subotu sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepena Celzijevih.

U nedjelju sunčano. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepena Celzijevih.

U ponedjeljak sunčano. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu do 3, a dnevna od 6 do 10, na jugu do 14 stepena Celzijevih.