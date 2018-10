Tradicionalni Dan zahvalnosti: ”Kruh naš svagdašnji”

Dan kruha tradicionalno se obilježava u Katoličkom školskom centru ‘Sveti Franjo’ kada se važnost toga, ali i svih drugih prehrambenih namirnica naglašava u ovoj obrazovnoj ustanovi. Na ovaj Dan se učenici zajedno sa svojim vršnjacima druže, a sa roditeljima spremaju pekarske proizvode kako bi usrećili svoje bližnje sve u duhu stare mudrosti: ljubi bližnjeg svog. Bogat program obilježen javom tribinom i izložbom pekarskih proizvoda i proizvoda zemlje uljepšao je i ovog puta atmosferu u KŠC.

Danijel Barišić, direktor Osnovne škole KŠC “S. Franjo” u Tuzli kazao je da ”ovo je dan zahvale, ali i humanosti. Pokušavamo tijekom ovih devet godina koliko održavamo Dan kruga, naučiti učenike da budu zahvalni životu za nešto što su dobili, ali i da budu humani jer će se novci upotrijebiti kao pomoć djeci koja su gladna.”

A osim ove odgojne dimenzije Dan kruha približava ljude jedne drugima, no to nije jedini cilj obilježavanja ovako značajnog dana.

”Pored toga što je tradicionalna tu se pokazuje kreativnost njihova tako da nam se uključe roditelji. Ovdje budu i radionici gdje mame i bake prave te proizvodi koji će biti prodani kasnije.”

Svoju kreativnost i ove godine je iskazao Lukas Nikolić koji je, uz pomoć svojih roditelja, spremio pekarske proizvode u duhu ljubavi prema svojoj zemlji i okolini, te ih danas izložio kako bi sa drugima podijelio ono na čemu je i sam zahvalan.

”Čarolija u ovome je da se mi povežemo. Gimnazija je pripremila sa svojim razredom krušne proizvode, a osnovna škola to pravi kod kuće i ujutro donose u školu. To se poreda i naši učenici to prodaju za određenu sumu novca. Ta suma novca ide u humanitarne svrhe. Ja sam pripremio sa mamom veliku pogaču i nije bilo teško jer to radite radi nečega dobrog i da nekome pomognete. Zaista nije teško” – kazao je Lukas Nikolić, učenik osnovne škole KŠC Tuzla .