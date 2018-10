Transparentima “Not my President”, Mostarci iskazali svoje nezadovoljstvo

Mostarci su sinoć pokazali nezadovoljstvo protestnom šetnjom zbog izbora Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH.

Mostarci smatraju da Komšića nisu izabrali građani hrvatske nacionalnosti. To nije u duhu Ustava. Duh Ustava ide u tom smjeru da svaki od tri konstitutivna naroda ima svog predstavnika. On će kao političar zastupati interese onih koji su ga izabrali.Oni smatraju da jedan dio Bošnjaka koji je glasao za Komšića želi dobro Bosni i Hercegovini, ali na pogrešan način.Učesnici su nosili transparetne “R.I.P. Democracy” i “Not My President”, a šetnja koja je krenula ispred Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru okončana je paljenjem svijeća ispred Ureda hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Šetnju je obezbjeđivala policija i sve je prošlo bez incidenata.