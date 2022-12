Traže isplatu jednokratne pomoći: Zdravstveni radnici u TK najavili generalni štrajk

Više od pet hiljada zdravstvenih radnika u Tuzlanskom kantonu za nekoliko dana će krenuti sa masovnim protestima, koji bi se, prema riječima predstavnika sindikata, trebali pretvoriti u generalni štrajk. Zdravstveni radnici u štrajku su bili i početkom septembra ove godine, iako su tada nastavili sa pružanjem svih zdravstvenih usluga, a ubrzo poslije toga postignut je i dogovor sa Vladom TK, odnosno pronađeno kompromisno rješenje za povećanje satnice. Sada traže isplatu jednokratne pomoći od 1.080 KM.

„Uposlenicima Zavoda zdravstvenog osiguranja je isplaćeno 1.080 KM po Uredbi Vlade Federacije, s pravom je isplaćeno i treba da bude ali desila se time diskriminacija zato što su ostali uposlenici, odnosno zdravstveni radnici za tu materijalnu pomoć“, kazao je Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva Federacije BiH.

Jednokratna pomoć nije jedini razlog zbog kojeg će zdravstveni radnici stupiti u generalni štrajk. Oni su u septembru tražili povećanje satnice sa 2,5 KM na 3 KM, međutim nakon više razgovora dogovoreno je da će satnica biti povećana između 2,76 i 2,78 KM, u zavisnosti od koeficijenta. Međutim, dva mjeseca kasnije, zdravstveni radnici povećanje nisu dobili, jer kako tvrde iz Sindiakta, novac nije prebačen na vrijeme.

„To što je dogovoreno vjerovatno nam neće biti ni isplaćeno. To je palo u vodu onog trenutka kad oni nisu prebacili račun do petka. Mi smo pregovarali u ponedjeljak i u utorak i do petka je taj novac trebao biti prebačen. To sad više ne važi, njihovom krivicom ne našom, mi nemamo nikakve veze s tim što oni nisu prebacili novac“, kazao je Latifović.

Masovni protesti počet će već naredne sedmice, a generalni štrajk će uslijediti ukoliko u tom periodu ne bude postignut nikakav dogovor sa vlastima. Međutim, do tog dogovora, ponovo bi mogli ispaštati građani.

„Za očekivati je svakako da će pacijenti trpiti ali mislim da najviše trpe zdravstveni radnici jer činjenica je da svi ovi događaji koji traju mjesecima, prepuni neistina, vode samo jednom zaključku, a to je da nam na nivou kantona, Federacije, pa čak i države, nama treba jedna jaka reforma zdravstva“, kazao je dr. Esad Brkić, potpredsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva Federacije BiH.

Kao i tokom prvog štrajka, iz Nezavisni strukovni sindikat radnika, u istoj borbi su i u Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije TK. O zahtjevima radnika u zdravstvu, do zaključenja ovog priloga nismo uspjeli dobiti nikakav odgovor iz resornog ministarstva i Vlade TK.