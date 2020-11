Trgovina mjestima u biračkim odborima zabilježena i u Kladnju

Članovi Izvršnog odbora Pokreta demokratske akcije (PDA) Kladanj delegirani su u biračke odbore u ovoj općini ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), čime je PDA svoje članove postavila u većini biračkih mjesta i odbora, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH). Obje stranke prvi put učestvuju u lokalnim izborima u Kladnju.

Od ukupno 23 biračka odbora u Kladnju, PDA je žrijebanjem dobio osam mjesta, dok je SNSD dobio sedam pozicija, ali ih je sve ustupio PDA na popunjavanje, prema spisku članova biračkih odbora u koje je BIRN BiH imao uvid.

Dio delegiranih članova odbora su i u Izvršnom odboru PDA, a jedan od njih je Lutvo Hadžikić.

“Vidite, to je praksa, svake izbore tako se radi, pošto SNSD nema kandidata, nema očekivanja za izbore, oni daju drugim političkim partijama svoje odbore”, kaže Hadžikić i dodaje kako se na njega i nekoliko drugih ljudi “digla hajka da smo mi organizovali SNSD gore, da mi radimo za SNSD, da skupljamo glasove”.

“Ljudi, SNSD ne postoji u Kladnju”, kaže on za BIRN BiH i dodaje kako praksa nije nova i da su isto postupali i 2018. godine, samo s drugim političkim strankama, koje također nisu imale interese u ovoj lokalnoj sredini.

On kao član PDA zastupa interese samo svoje političke stranke, a nikako SNSD-a, ispred koje je postavljen u birački odbor, ističe on.

“Ko će zastupati interese SNSD-a? Mi nemamo ni četiri-pet Srba na opštini Kladanj. Čini mi se da ima jedan kandidat, jedan čovjek, nikad ga niko nije vidio, niti taj čovjek dolazi”, kaže on.

Jovan Perić, jedini kandidat SNSD-a iz Kladnja, u razgovoru za BIRN BiH kaže da je lošeg zdravlja i nije u stanju razgovarati o trgovini mjestima u biračkim odborima.

“Puno sam se razbolio, tako da nisam mogao učestvovati ni u čemu, sâm sam što se tiče imena, sve nek ide svojim tokom bez posebnih aktivnosti mojih”, kaže on.

SNSD nije odgovorio na upit BIRN-a BiH do trenutka pisanja teksta.

Predsjednik PDA u Kladnju i povjerenik općinskog odbora ove stranke Nijaz Mezetović kaže kako nije bilo nikakvog načelnog dogovora sa strankom i da su svi članovi koji su postavljeni ispred SNSD-a to samostalno odlučili.

“To je grupa ljudi koja negdje stoji na spisku, vise u zraku, i ako ih neko lično traži, to je njihova stvar, nema veze nikakve sa strankom, niti je postojao nikakav dogovor i razgovor na tu temu između stranaka. To vam je sva priča i to se dešavalo i u prošlim ciklusima. Radi se o veoma uglednim ljudima”, kaže Mezetović.

Za članove biračkih odbora ispred drugih stranaka, prema spisku u koji je BIRN BiH imao uvid, ove godine su delegirani članovi Izvršnog odbora PDA Emir Karamuratović, Lutvo Hadžikić, Samir Salihović i Senad Selimbašić, dok su ostala mjesta popunili članovi ove stranke.

Neki članovi stranke su zbog toga izloženi “linču”, kaže Hadžikić.

“Ne stojim samo ja tu, ima nas 14 uglednih ljudi iz stranke, imate ljude koji su došli iz Vlasenice. Ne smije momak izaći na ulicu, njega prozivaju da je Dodik i SNSD. Vidjet ćemo koliko će, eto, SNSD imati glasova”, kaže Hadžikić, dodajući da zbog ovih problema ne može da radi i da je na bolovanju.

BIRN BiH nije mogao dobiti komentar Karamuratovića, Salihovića i Selimbašića za priču.

Hadžikić smatra da je potrebno praviti razliku između članova biračkih odbora i političke stranke, iako članove biračkog odbora nominuju stranke.

“Mislim da to i CIK zna, mislim da svi normalni ljudi znaju, to je bila do sada sasvim normalna situacija”, kaže on.

Koalicija “Pod lupom” zabilježila je 880 izbornih nepravilnosti, od čega je u 50 slučajeva trgovina mjestima u biračkim odborima tokom posmatranja izbora 2020. godine.

BIRN BiH je ranije pisao o izbornim nepravilnostima koje su rezultat trgovine i razmjene mjestima u biračkim odborima, koje čine tri do pet članova, u zavisnosti od veličine izborne jedinice. Takvim postupanjem, političke stranke uspijevaju osigurati većinu ili potpunu stranačku opredijeljenost na biračkom mjestu, te time izvršiti zloupotrebu izborne volje građana i počiniti izbornu prevaru, objasnili su ranije stručnjaci za BIRN BiH.