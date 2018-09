TTU Energetik u velikom projektu: Potpisan ugovor o nabavci drobilica za potrebe RMU Banovići

Ukupno 50 miliona KM vrijednost je transportnih uređaja koje će za potrebe Rudnika mrkog uglja Banovići izraditi Konzorcij kojeg čine domaće i inostrane kompanije. Do sada je po ovom projektu već realizovano 10 miliona KM, a danas je u prostorijama Direkcije ovog rudnika potpisan novi ugovor, za nabavku drobilica potrebnih za Transportni sistem.

„Što se tiče Rudnika Banovići to je izuzetno velik i značajan projekat, a ovo je samo jedan dio transportnog sistema, a kompletan transportni sistem bit će priveden kraju tek 2019. godine, a vrijednost će mu biti preko 50 miliona KM. U prošlom ugovoru sa Konzorcijem uloženo je negdje oko devet miliona KM, još negdje oko dva miliona opreme je međuvremenu nabavljeno drugim postupcima i sada devet miliona, a ostatak će biti nastavljen iduće godine.“ – kazao je Munever Čergić, direktor RMU “Banovići” d.d. Banovići.

Predstavnici Konzorcija, poručili su da je ovo zaključenje ugovora, do kojeg su došli nakon četiri mjeseca, posebno značajno, jer se projekat radi zajedno sa domaćim firmama, što znači i zapošljavanje domaće radne snage.

“Mi ćemo samo na osnovu baznog projekta, kojeg će uraditi firma Takraf iz Njemačke sve proizvesti, kupit ćemo samo ono što se ne može proizvesti u Tuzli i u ovom kantonu. Mi ćemo sve to kompletirati i pustiti u pogon. Prema tome, značaj je ogroman. Zapoleno je oko 600 radnika, više od 100 inžinjera, oni će to isprojektovati, proizvesti, pustiti u rad, prema tome to je zaista višestruka vrijednost.“ – istakao je Omer Delalić, direktor kompanije Deling d.o.o.

„Naravno naša kompanija će u našim radionicama proizvesti ove komponente i ovu opremu, a nakon toga će dostaviti sve te komponente u Banoviće. Kompanija Takraf je odgovorna za čitav projekat tog samog baznog odnosno idejnog projektovanja pa sve do puštanja postrojenja u pogon.“ – kazao je Holger Bottcher iz kompanije Takraf.

U realizaciju projekta za nabavku drobilica za Transportni sistem rudnika Banovići, krenut će se u narednim danima, a svojevrsni pečat ovom projektu dat će Tvornica transportnih uređaja „Energetik“ Tuzla, koja je ujedno i na čelu Konzorcija u ovom projektu.

„Mi smo u suštini dali pečat na transportne sisteme i kompletnu rudarsku opremu odnosno ono što nas je ranije krasilo u našoj dugoj historiji i tradiciji, iskustvu i svemu ostalom.” – kaže Almir Zulić, direktor kompanije TTU „Energetik“ Tuzla.

Osim što će nabavka novih bagera u vrijednosti od 14 miliona KM, koje Rudnik mrkog uglja Banovići očekuje u februaru naredne godine doprinijeti poboljšanju rada ovog rudnika, i nabavka transportnih uređaja značit će povećanje proizvodnje uglja. Ujedno, kako kaže direktor RMU Banovići, Munever Čergić, ovaj projekat predstavlja i pripremu za 2020. godinu, kada je planirano da se proizvodnja uglja poveća i na tri miliona tona godišnje.