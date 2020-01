Tuka: Iako nisam imao velike ambicije, žao mi je zbog otkazivanja SP-a u Kini

Svjetsko dvoransko prvenstvo u atletici, koje je trebalo da bude održano od 13. do 15. marta u kineskom Nanjingu odgođeno je zbog straha od širenja koronavirusa. Krovna kuća svjetske atletike prihvatila je savjet Svjetske zdravstvene organizacije i odgodila je takmičenje za sljedeću godinu.

Odbijene su sve ponude drugih gradova i takmičenje bi se trebalo održati u Nanjingu naredne godine.

I Bosna i Hercegovina je vjerovatno trebala imati svog predstavnika na svjetskom dvoranskom prvenstvu i to viceprvaka svijeta na 800 metara Amela Tuku, koji je dao svoj komentar na vijest o otkazivanju takmičenja.

– Prvenstveno mi je žao ljudi, koji su se našli u žarištu bolesti koja se širi Kinom, a onda mi je žao i zbog otkazivanja tako velikog takmičenja, kao što je dvoransko Svjetsko prvenstvo. Veliki broj atletičara se naporno spremao za ovo takmičenje i njihov trud je očito bio uzaludan, a uz sve to, mnogima će promijeniti tok priprema za nastavak sezone. Ja se lično, ne volim spremati za dvoranu i na SP u Kini nisam imao velike ambicije, ali mi je ipak žao zbog otkazivanja, jer dvoranske trke gledam kroz prizmu priprema za Olimpijske igre i cijelu sezonu – kaže Tuka i dodaje kako je svoj prvi nastup ove sezone planirao na mitingu u Njemačkoj, 3. februara.

– Sve trke koje ću imati u dvorani, bit će kao treninzi u ovom zimskom periodu. Želim da imam osjećaj za takmičenje i da upotpunim treninge u ovom periodu. Poznato je da nisam ljubitelj dvorane, jer mi nikako ne odgovara, ali volim se takmičiti i osjetiti taj adrenalin i to je jedino što me privlači ka dvorani. Zato, ne očekujem neke vrhunske rezultate u ovom dijelu sezone, s obzirom na to da je sav fokus na drugom dijelu sezone – priznaje Tuka, koji se nakon mjesec priprema u Africi, nakratko vratio u BiH, a već u ponedjeljak putuje na prvo takmičenje.