Tuka: Nisam imao stipendiju, sponzore, ali imao sam ljubav prema sportu (VIDEO)

Bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka smatra da je srebrena medalju koju je osvojio na svjetskom prvenstvu u disciplini na 800 metara pokazatelj da je na dobrom i stabilnom putu i želi tako da nastavi, ali je i pokazatelj vrijednosti vlastitih mogućnosti.

– Srebrena medalja je pokazatelj da sam na dobrom i stabilnom putu i želim da nastavim istim timom, jer su trener, psiholog, nutricionista, pokazali da su stručnjaci, zaslužili su moje povjerenje, i želim da i dalje zajedno pravimo još bolje rezultate – kazao je Tuka u intervjuu za Fenu.

Međutim, da bi se postigao takav uspjeh, kaže on, potrebno je puno odricanja, psihičkih i fizičkih napora, napornog treninga, drugačiji način života podređen treninzima, te da se svakom takmičenju pristupi ozbiljno i maksimalno posveti tome.

Kako bi ostvarili cilj, pojedini sportisti posežu za raznoraznim sredstvima kojima povećavaju izdržljivost, doping, ali ne i Amel Tuka, on pristupa fer i korektno, odnosno trči u potpunosti “čist”.

– Želim da na stazi budemo svi ravnopravni jer je to jedino ispravno ne samo prema drugim takmičarima, nego općenito prema sportu i sportistima i u potpunosti podržavam da svi budemo čisti, da poštujemo jedni druge na stazi jer svi treniramo naporno cijelu godinu kako bi se pripremali za najveća takmičenja – istakao je on.

Antidoping kontrole su česte, iako na početku karijere toga nije bio svjestan, ali je to spoznao kada je prije četiri godine postigao sjajan rezultat.

– Ipak sam bio najbrži čovjek na svijetu a dolazim iz jedne male države, BiH, koja nije bila poznata po atelitičarima koji su napravili ono što sam ja i izuzetno sam ponosan na to što sam doprinio atletici i sportu u BiH. S obzirom na dobre rezultate bio sam izložen velikim i čestim doping kontrolama – kazao je Tuka.

Uvijek je bilo testiranja, dodaje, na pripremama u Južnoj Africi, Portugalu, Italiji, ali je navikao i na to, prihvatio kao realnost, činjenicu da to tako treba.

Kaže da mu je na početku možda malo i smetalo, a bilo mu je i sumnjivo zašto ga toliko testiraju, jer, kaže, “znam sebe da sam čist, ali drugi možda to tako ne vide i sumnjaju, pa mi je i to postalo nešto sasvim normalno i da to tako treba”.

– Očekujem i sada testiranja, poslije osvojene srebrene medalje, ali sam spreman na sve i uvijek sam govorio da mogu doći u bilo koje doba dana i noći. Spreman sam da poštujem sva pravila antodoping agencije – naglasio je Amel Tuka.

S obzirom na to da je prihvaćanje poraza najvrijedniji doprinos sporta, i Tuku su mučile mnoge sumnje, dileme, imao je uspona i padova, ali kaže da ga je sve to ojačalo i naučilo kako da se nosi s problemima u sportu, životu, te da mu je zapravo poraz osigurao pobjedu.

Naglašava da, koliko god je važno da čovjek ostane čvrsto na zemlju poslije velikih uspjeha, postignutih velikih rezultata, tako je isto važno da čovjek još čvršće ostane na zemlji kada stvari ne idu kako treba, kada dolazi do zastoja, povreda, opadanja motiva, želje. Pojavi se sumnja u sebe, trenera, plan i program, dilema šta je ispravno, šta treba raditi, da li uopšte može da se vrati na stazu, može li postići više?

– Ali, hvala Bogu to sam prevazišao, sa svojim trenerom i timom, izašli smo iz toga još jači i čvršći i zbog toga smo došli do uspjeha – naglašava Tuka.

Stoga, mladim sportistima, svim ljudima preporučuje da ukoliko žele uspjeh moraju se boriti za to, a on se od prvoga dana dolaska na atlestki stadion ponašao kao profesionalac.

– Imao sam profesionalni pristup treninzima, a nisam imao nikakve uslove, nisam imao stipendiju, opremu, sponzore, ali imao sam ljubav prema sportu. I to je osnov svega – naglasio je Tuka.

Ako nemate upornosti i ljubavi prema sportu, poslu, kojim se bavite, dodaje, nemojte ni trenirati, jer ćete nailaziti na prepreke i odmah ćete “pasti” i odustati od svega.

– Moja ljubav prema sportu je bila tolika da nije dozvolila nikome i ničemu da me spriječi i da me odvrati od toga. Išao sam sam kroz sve i pristupao svemu kao ozbiljno, profesionalno. Ne treba da očekujete ništa, treba se uzdati u dragog Boga, u sebe, da vjerujete svom treneru, da iz porodice crpite pozitivnu energiju i ljubav koja će kasnije dati najbolje rezultate – naglasio je Amel Tuka i dodao da istinska vjera u Boga oplemenjuje, jača srce i dušu, a sport jača tijelo.

Tuka je jedan od nekolicine sportista iz BiH koji ima ostvarenu olimpijsku normu te će naredne godine u Tokiju jurišati na prvu olimpijsku medalju. Nada se da ga povrede neće spriječiti da nastupi u Tokiju i pokuša da se popne na pobjedničko postolje i na najvećem sportskom događaju u svijetu. No, trenutno ne želi razmišljati o tome.

– Iskreno, želim da se odmorim i moj trener. Da ne razmišljamo o narednoj sezoni, jer je ova bila duga i naporna i tijelo je prilično umorno. Slijedi dobar odmor, a potom i planovi za narednu sezonu – zaključio je bh. atletičar Amel Tuka u intervjuu za Fenu.

Pogledajte VIDEO