Turistička zajednica TK potpisala ugovore za sufinansiranje projekata iz oblasti turizma

70.000 KM bespovratnih sredstava biće na raspolaganju svim pravnim i fizičkim osobama koje su registrovane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, udruženjima registrovanim na području TK i pojedincima za projekte unapređenja turističke ponude kantona. Na Javni poziv za dodjelu grant sredstava za razvoj turizma i turističko ugostiteljskih usluga pristigle su brojne prijave aplikanata koji su se mogli prijaviti za neku od tri kategorije: infrastruktura u turizmu i ugostiteljstvu, manifestacije i akcije i projekti iz oblasti ekologije.

„Komisija je radila dva dana i svi koji su ispunjavali kriterije prošli su. Komisija je ocjenjivala programe, ali ovdje treba napomenuti da je to sve u svrhu razvoja turizma gdje smo svi očevici da imamo unazad par godina trend rasta“, izjavio je Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Najviše projekata odnosilo se na izgradnju novih ili dogradnju postojećih turističkih kapaciteta, kulturne i turističke manifestacije, te na ekološke projekte. Minimalan iznos koji je ostvaren po aplikantu je 500 KM, dok je najviši 5000 KM.

„Dobili smo 72 prijave, 72 projekta koji su konkurisali na Javni poziv. Od toga 54 projekta su zadovoljavali kriterijume, ušli su u raspodjelu naspram kvaliteta i vrste projekta“, kazao je Miralem Mešković, direktor Turističke zajednice TK.

Među onima koji su ispunili kriterije i ostvarili pravo na novčanu pomoć Turističke zajednice TK je i Planinarsko društvo „Konjuh“ Tuzla.

„Dobili smo 500 KM za projekat održavanja desetih susreta planinara Balkana, mladih planinara koji dolaze na naše Javorje. Znači dolaze mladi iz svih zemalja Balkana“, navodi Nedreta Ljubić, predsjednica Planinarskog društva Konjuh Tuzla.

Iz Turističke zajednice podsjećaju sve aplikante koji iz formalno – pravnih razloga nisu ostvarili pravo na dodjelu sredstava, kao i one koji nikada do sada nisu aplicirali da to učine na sljedećem Javnom pozivu koji će biti objavljen krajem avgusta ili početkom septembra ove godine.