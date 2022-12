Turističke agencije najpovoljniju ponudu za doček Nove godine imaju za Tursku

Do Nove godine ostalo je nešto više od deset dana, a pripreme za doček počele su mnogo ranije. Najaktuelnije pitanje među građanima od početka decembra jeste gdje i kako ispratiti staru i dočekati Novu godinu ?

Nakon dvije godine pandemije korona virusa, samim tim i zatvaranja ugostiteljskih objekata i organizovanja slavlja, rođendana pa i Nove godine, ove godine to je drugačije i dočeci su ponovo aktuleni. Oni koji novogodišnje dane odluče provesti u Tuzli očekuje ih bogat zabavni program, a centralni doček Nove godine bit će upriličen upravo ovdje, odnosno na Trgu slobode. Kada je u pitanju doček Nove godine van granica Bosne i Hercegovine, Turska je jedna među najpoželjnijim destinacijama.

“ Što se tiče novogodišnjih aranžmana, mi smo pripremili razna putovanja, kako avio tako i bus aranžmane. U ponudi imamo polaske za Istanbul. Turska je svakako bila broj jedan, a tu su i ostale destinacije kao što su Egipat, Tunis, Španija i slično”, kazala je Daria Mrkić, agentkinja u prodaji turističkih aranžmana Golden Tours Tuzla.



Na drugom mjestu najpoželjnijih destinacija za novogodišnji doček, našla se Budimpešta. Turističke agencije još uvijek imaju slobodnih aranžmana na dva noćenja za ovaj grad. Kada su u pitanju planinski predjeli, za ljubitelje snijega i zimske idile, kažu, za doček Nove godine, turisti su najviše zainteresovani za Zlatibor.

„ Što se tiče drugih destinacija, tu su aktuelni i drugi aranžmani, Jadran, zatim Dubrovnik, a potom i doček Nove godine na planinama, kao najpoznatiji Zlatibor i eventualno Kopaonik, to su uglavnom najpopularnije destinacije ove planine u BiH, ali Srbija i Slovenija, ali naravno ne mora biti samo zimovanje u fokusu”, navodi Mrkić.



Zbog situacije na svjetskom tržištu, povećanja cijena namirnica i energenata, došlo je i do povećanja cijena turističkih aranžmana, posebno kada je riječ o cijenama avio karata.

“ Uzimajući u obzir da su se povećale cijene osnovnih životnih namirnica, tako su i hotelu digli svoje cijene, svjedočimo rastu cijene goriva pa su cijene avio karte i avio aranžmana povećane”, ističe Daria.



Međutim, pojedine turističke agencije nude olakšice građanima, koje uglavnom i najviše koriste.

“ Mi za sve naše aranžmane dajemo opciju plaćanja na rate, kartično do 12 rata, a za one koji se odluče na rezervaciju tokom ranog bukinga oni svakako imaju vremena da to sebi rasporede na određene rate i plaćaju gotovinski”, kazala je Daria Mrkić, agent u prodaji turističkih aranžmana Golden Tours Tuzla.

Od početka pandemije koronavirusa turizam je djelatnost koja je pretrpjela najveće gubitke. Iako je novogodišnja ponuda, po broju zainteresovanih građana za turističkim aranžmanima izuzetna, oporavak turističkih agencija potrajat će još nekoliko godina, poručuju iz turističkih agencija.