Turističke agencije u BiH traže zaštitu radnih mjesta u turizmu /FOTO/

Udruženje turističkih agencija u Bosni i Hercegovini pozivaju nadležne u oba entiteta u Bosni i Hercegovini da hitno reaguju s ciljem zaštite radnih mjesta u turističkom posredovanju, hotelijerstvu i putničkom prijevozu, pružanjem bespovratne i druge pomoći. Upravni odbor udruženja agencija traži hitno uvođenje sljedećih mjera:

– Uvođenje vrijedonosnih vauchera kao obezbjeđenja građanima koji su uplatili aranžmane da će uplaćeni novac iskoristiti tokom ove godine ili po okončanju proglašene pandemije zbog korona virusa.

– beskamatnih pozajmnica turističkim agencijama, hotelijerstvu i putničkom transportu za tekuću likvidnost sa grejs periodom otplate od jedne do dvije godine, kao i oslobađanje prema finansijskim institucijama ( krediti) najmanje do 15. aprila do kada kako kažu očekuju nove informacije na zdravstvenom planu.

Ostale mjere Udruženja turističkih agencija u BiH možete pronaći u prilogu.