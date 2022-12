Turković: Kandidatski status je historijski korak

Kandidatski status za Bosnu i Hercegovini na putu ka članstvu u Evropskoj uniji historijski je korak, te uvjet za određivanje datuma za početak pregovora o članstvu, izjavila je ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.

Po njenim riječima, treba imati u vidu da je za ovakvu odluku, u vrlo teškim okolnostima, bilo potrebno da se usaglasi 27 država članica Evropske unije.

– U proteklih nešto više godinu dana održala sam više desetina sastanaka na najvišem nivou sa svim ključnim zvaničnicima EU i na svakom od tih sastanaka kandidatski status je bio najvažnija tema. Razgovarala sam u više navrata i direktno sarađivala sa ministrima vanjskih poslova Njemačke, Francuske, Holandije, Španije, Češke, Švedske, Danske, Belgije, Luksemburga, Grčke, Finske, Mađarske, Slovenije, Bugarske, Hrvatske, Italije, Irske, Slovačke… te konstantno bila u kontaktu sa čelnicima EU Josepom Borellom i Oliverom Varhelyijem te drugim zvaničnicima Evropske unije – navela je Turković.

Ističe da je ovo politički uspjeh Bosne i Hercegovine, ali i rezultat geopolitičkih promjena koje su vratile zamah proširenju Evropske unije nasuprot određenom zamoru koji je postojao ranijih godina.

– Tačno je da Bosna i Hercegovina nije ispunila sve uvjete koji su postavljeni pred nas da bismo dobili kandidatski status, ali su države članice prepoznale da je u ovom trenutku potrebno poslati političku poruku i ohrabriti proevropske snage. Kandidatski status je rezultat i naših napora da očuvamo stabilnost, teritorijalni integritet i napredak države koji je postignut, a koji je bio pod snažnim udarima od početka ove godine. Odbranili smo institucije države koje su bile dovedene u pitanje. O svemu tome smo na istitnit i objektivan način informirali naše partnere u Evropskoj uniji i oni su, sada se pokazuje, shvatili da napredak ka EU nekada olakšava ispunjavanje reformi. No, to ne znači da će EU odustati ili da uvjeti neće biti traženi za sljedeći korak – rekla je Turković.

Naglašava da je evropski put nešto što ujedinjuje sve građane BiH u nadi za bolje sutra. Kandidatski status za BiH dolazi kao poticaj i priznanje.

Kako kaže, to je do sada najjasniji signal naših prijatelja da su spremni kada se za to steknu uvjeti primiti BiH kao ravnopravnog partnera za stolom i člana EU. Istovremeno, to je i priznanje za ogromni trud koji je uložen u namjeri da se ispune uvjeti, ali u velikoj mjeri i u borbi da se državama EU predstavi istina o situaciji u BiH te zaustave svi pokušaji da ugrozi već postignuti napredak.

– Bez toga, bez upornosti da dopremo do naših prijatelja, do njihove pažnje da saslušaju činjenice i pozitivne strane BiH teško da bi danas očekivali pozitivne vijesti. Uprkos svim problemima, ovaj mandat završavamo sa ogromnim, historijskim pomakom ka članstvu u EU. Dobra vijest o napretku BiH ka EU će ohrabriti i investitore i donijeti ukupnu korist državi, ali bez funkcionalnijih institucija, osnaženih državnih organa nećemo biti u situaciji da idemo dalje – navela je Turković.

Ističe da je važno da javnost zna kako je pridruživanje stavovima Evropske unije koje su drastično povećali imalo dalo suštinski doprinos odobravanju kandidatskog statusa.

Kako navodi, praksa u ovakvim situacijama je bila da MVP traži od Predjedništva BiH jedinstven stav o postupanju po predmetnoj tematici kako bi dalo jasne instrukcije Misiji BiH pri EU u Briselu putem koje se iznose stavovi BiH o ovim pitanjima. Nemogućnost postizanja koncenzusa unutar kabineta Predsjedništva koji se trebaju očitovati o vanjskopolitičkim pitanjima, odnosno protivljenja člana Predsjedništva iz reda srpskog naroda, dovelo je do srozavanja procenta priključivanja stavaovima EU na najmanju moguću mjeru što je uslovilo opravdane prigovore od strane EU.

– Ukupan procenat pridruživanja tokom 2021. pao je na 43,4 posto. I skoro za 20 procenata je bio manji od godišnjeg prosjeka pridruživanja BiH u proteklih 10-tak godina. Sve ovo nagnalo je nadležni tim MVP sa pošalje informaciju Predsjedništvu o negativnim posljedicama po status BiH u pregovorima i upozori na veoma negativan trend koji je uslovljen različitima stavovima Kabineta pri donošenju vanjsko političkih odluka. Sličan trend je zabilježen i u ostalim međunarodnim organizacijama – kaže ministrica.

Dalje navodi da uzimajući u obzir takvu situaciji uz saglasnosti kabineta Šefika Džaferovića i Željka Komšića po svakom našem upitu, nadležni tim MVP je u skladu sa primljenim stavovima slao i instrukcije našim nadležnim DKP-ima o načinu glasanja. Sve ovo je rezultiralo do znatnog povećanja procenta pridruživanja stavovima EU, pa je tako ono iznosilo preko 93 posto tokom 2022. godine, što je svakako predstavljalo jasan signal EU da smo u ovom segment uradili značajan pomak.

– Na kraju, želim čestitati svim građanima BiH te ih pozivamo da zajedničkim snagama nastavimo graditi bolju i prosperitetniju BiH u okruženju kome pripadamo – kazala je šefica bh. diplomatije.

RTV Slon/Fena