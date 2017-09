Tužilaštvo TK-a istražuje nabavku lijekova u Tuzli

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona (TK) obavlja istražne radnje oko nabavke lijekova u Javnoj ustanovi “Gradske apoteke” Tuzla, potvrđeno je Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) u ovoj instituciji.

Sektor kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) TK-a je po nalogu Tužilaštva izuzeo potrebnu dokumentaciju koja je predmet analize, a zbog nepoštivanja Zakona o javnim nabavkama, koju ne spore ni “Gradske apoteke” u Tuzli.

“Predmet provjera je da li se pri nabavci lijekova u ‘Gradskim apotekama’ Tuzla krše odredbe Zakona o javnim nabavkama, odnosno da li se, ili ne, javne nabavke obavljaju na način kako je to regulisano ovim zakonom”, rekao je portparol Tužilaštva TK-a Admir Arnautović.

Trenutno se obavljaju i druge predistražne radnje i provjere u cilju utvrđivanja eventualnih nezakonitosti u radu. Utvrđuje se, također, ima li osnova sumnje da je počinjeno neko krivično djelo, dodao je Arnautović.

I dok Tužilaštvo TK-a vrši provjere jer postoje sumnje da je nepoštivanjem zakona nanesena i materijalna šteta samoj ustanovi, gradska vlast u Tuzli, menadžment “Apoteka”, kao i upravni odbor ove ustanove, imaju podijeljena mišljenja kada je u pitanju nabavka lijekova.

“Zakon o javnim nabavkama ne može se sprovesti na ovakav način. Tako rade sve javne apoteke. Nemamo sredstava od budžeta Grada, pa samim tim smo komercijalna ustanova. Zbog tog zakona je 90 posto javnih apoteka u BiH ugašeno. U TK-u ih je ostalo samo četiri”, tvrdi Aida Nišić, direktorica JU “Gradske apoteke” Tuzla.

Nedavno je izvještaj o radu ove ustanove bio predmet rasprave Gradskog vijeća Tuzla. Na zahtjev Mirnesa Ajanovića, predsjednika Bosanske stranke (BOSS), izvještaj je, zbog nepravilnosti, vraćen na doradu i nije usvojen.

“Zakon je jasan i nema pravo niko da ga krši. Tražio sam da se izvještaj vrati na doradu. Došao je s brojnim nelogičnostima. Naprimjer, jedan dobavljač dobija 80 posto posla isporuke lijekova. Još je taj isti dobavljač davao donacije apotekama. Zašto da neko ima privilegiju u odnosu na druge. To mi je bilo nelogično”, kazao je Ajanović.

Usvajanju plana javnih nabavki na način da se “zaobilazi” zakon protivila se i Vedrana Petrović, predsjednica Upravnog odbora (UO) “Gradskih apoteka”.“Ja sam glasala protiv toga, a druga dva člana UO-a su me preglasala. Iako su od Agencije za javne nabavke tražili mišljenje i dobili dopis da se moraju pridržavati zakona, oni to ne rade. Nisu oslobođeni nabavke lijekova po zakonu i, ako tako žele raditi, trebaju od neke nadležne institucije tražiti papir i dokument koji im to dozvoljava”, rekla je Petrović.

Druga dva člana Upravnog odbora – Miralem Smajić i Zarka Halilović – glasali su za nabavku lijekova iako se “zaobilazi zakon”. Halilović je pozitivan glas dala “u korist ustanove”.“Praktično je neizvodljivo sprovoditi nabavku lijekova po zakonu, jer bismo u tom slučaju mi mogli samo ‘staviti ključ u bravu’ naše ustanove i poslati radnike kući. Praksa i teorija ovdje su totalno različite. Gledala sam da idem u korist ustanove, i zato sam glasala na taj način”, kazala je Halilović.

Kako su pojasnili u “Gradskim apotekama” Tuzla, nabavka lijekova vrši se internim procedurama. Potrebe se dostavljaju dobavljačima i s najpovoljnijim sklapaju ugovori, s tim da se te potrebe ne objavljuju na portalu javnih nabavki, u čemu i jeste sukob sa zakonom.“Ugrozili bismo poslovanje da nabavke vršimo po zakonu. Kada nestane nekog lijeka, mi moramo provesti tendersku proceduru, ili ako dođe do sniženja i povećanja cijene, moramo poštovati onu koja je u tenderu prošla. To je neizvodljivo”, rekla je direktorica Nišić.

Pojasnila je – ako bi poštovali zakon, apoteke bi mogle poručiti jedan lijek iako imaju uz njega još pet ili šest paralelnih. Naprimjer, kako je kazala, kada bi poručili “andol”, onda bi samo njega i dobili, a ne bi “aspirin” ili neku drugu zamjenu.Iz Gradske uprave tvrde da od svih javnih ustanova koje kontroliše Grad Tuzla zahtijevaju dosljednu primjenu Ustava, zakona, podzakonskih akata i svih drugih propisa.

Povodom nesuglasica oko primjene Zakona o javnim nabavkama, “Gradske apoteke” Tuzla su još u 2015. godini tražile i mišljenje Agencije za javne nabavke.“S obzirom da ne spadate u kategoriju sektorskih ugovornih organa na koju se može primijeniti izuzeće, proizlazi zaključak da kada se radi o javnoj nabavci ‘robe za dalju prodaju’, u obavezi ste da primjenjujete odgovarajući postupak javne nabavke”, stoji, između ostalog, u mišljenju Agencije za javne nabavke BiH.

Izvor: RTV Slon/Detektor.ba