Tužilaštvo TK predočilo dramatične snimke stanja u GIKIL-u: Radnici hodaju sa mlijekom u ruci bez minimuma opreme!/FOTO/

Tužilaštvo TK danas je javnosti obznanilo dramatične snimke stanja zatečenog u GIKIL- u nakon eksplozije rezervoara i curenja amonijačne tečnosti i katrana u rijeku Spreču.

tužilaštvo već godinu i po radi na ipitivanju protupravih radnji privrednih društava na ovom području koja dovode do zagađenja vode, vazduha i tla što se neposredno odražava na zdravlje stanovništva. Glavni tužitelj Tomislav Ljubić, kao jednog od glavnih zagađivača na našem prostoru navodi Global ispad koksnu industriju – GIKIL Lukavac u vezi koje se provode istražne radnje na terenu. Nakon pucanja rezervoara i curenja amonijačne tečnosti i katrana u rijeku Spreču tim tužitelja izašao je na uviđaj.

„Naši ljudi su otišli tamo, nisu se libili, otišli su direktno u krug GIKIL – a po naredbi suda, to što su vidjele tužiteljice tamo, to je strašno, to je kao druga planeta. Tamo hodaju radnici sa mlijekom u ruci, bez minimuma zaštite. Tamo ne možete da dišete od amonijaka i svih štetnih isparavanja“, kazao je Tomislav Ljubić, glavni Kantonalni tužilac.

Posljednji u javnosti poznat incident u GIKIL – u zabilježen je krajem maja i početkom juna u vrijeme trajanja istražnih radnji Tužilaštva TK, kada je došlo do izlijevanja katrana u Spreču. Nakon toga 3. avgusta iz GIKILa je u Spreču ponovo iscurio katran, ali i amonijačna tečnost. Sve ovo je, navode u Tužilaštvu posljedica nemara i neulagaja u opremu na što se GIKIL obavezao prilikom pribavljanja okolišne dozvole 2012. godine. Naime, GIKIL je bio dužan da u roku od pet godina, što je period važenja dozvole, u sistem održavanja uložiti 111 miliona KM.

„Oni to nisu uložili. Možemo govoriti da su uložili, kad bi mi vjerovali na riječ 1/5 te vrijednosti. Da je bilo sve, očigledno da ovih posljedica koje su se dogodile u ova dva događaja ne bi bilo, niti bi billi u strahu da će nastupiti ovakve ili još teže posljedice na ovom području“, navodi Ljubić.

Prema tvrdnjama Ljubića dobar dio odgovornosti snosi i Federalno minsitarstvo okoliša koje je bilo dužno provjeravati da li GIKIL izvršava svoj dio dogovora, no to očigledno nije rađeno. Okolinska dozvola istekla je u januara 2017. godine i još nije obnovljena. Komisija koju je formirtalo resorno ministarvo zaključila je da ne postoje zakonom porpisani uslovi da se obnovi okolišna dozvola, a i nakon dorade ponovo je zauzela isti stav. No, to ne znači da GIKIL radi bez dozvole, jer po zakonu do izdavanja nove važi stara dozvola. Slična situacija je i sa vodnom dozvolom koju je GIKIL dobio od Agencije za vodno područje sliva rijeke Save.

„Ta dozvola koja je dobivena je zapravo nova a i prethodna dozvola je pretpostavljala određena ulaganja i vršeni monitoring vode. Uvijek sva mjerenja pokazuju prekogranične vrijednosti. Međutim, iz nekog razloga je ova vodna dozvola produžena“, izjavila je tužiteljica Jasmina Mujezinović.

Dok se ne završi istraga u Tužilaštvu ne žele iznositi detalje ko će sve biti pozvan na odgovornost, no poruka glavnog tužioca prilično je jasna.

1 of 5

„Bitni su ljudi i u tom smislu ćemo biti apsolutno bezrezervni na tragu da otkrijemo i utvrdimo odgovornost onih koji jesu odgovorni za ovo stanje, koje što se kaže, ako se ne vjeruje riječima vjeruje se slici i snimcima koje smo snimili na terenu pa ćete vidjeti na šta to sve sliči i do čega to sve dovodi“, poručuje Ljubić.