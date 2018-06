Tuzla, Banovići i Kalesija sutra ostaju u mraku

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 29.06.2018. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Damira Hadžibeganovića i Save Kovačevića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Džafer Mahala, Fra Grge Martića, Pazar i Franjevačka u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Fra Blaža Josića od broja 235 do broja 255, Rapače od broja 235 do broja 255 i Šikara u vremenu od 09:30 do 16:00 sati,

– u naseljima: Dragulje, Lipnica, Matići, Karagići, Marjanovići, Marići, Srednja Lipnica, Malkoči, Gornja Lipnica, Jurići, Trstje, Snoz, Tisovac, Šikara, Ljepunice, Razinoge, Dobrnja, Čanići, Dorić Mahala i Hasanovac te u ulicama: Proleterskih Brigada i Ozrenska u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.