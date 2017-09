Tuzla, Banovići i Srebrenik naredna dva dana s prekidima u elektro mreži

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 27.09.2017. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla u naselju Dobrnja u vremenu od 08:30 do 13:30 sati.

2. Općine Srebrenik:

– u naselju Špionica Donja u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Radići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Dana 28.09.2017. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla u naselju Sarajac u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Općine Banovići u ulicama: Jelah, ORB i ZAVNOBIH-a i naselje Brezici u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

3. Općine Srebrenik:

– u ulicama: 21. Srebreničke brigade, Hasana Kikića, Hazima Vikala, Bajazita Kešetovića, Huseina Kapetanovića Gradaščevića, Nedžada Šećića i 21. Juna u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulici 25. Novembra te u naselju Ćehaje oko prodavnice Ajdared i prema staroj Džamiji u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u ulicama: Ivana Markovića Irca, 21. Srebreničke brigade (zgrada robne kuće Srebrenka, zgrada Doma kulture, zgrada iznad Obdaništa) te u naselju Ćehaje oko stare Marvene pijace u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.