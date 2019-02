“Tuzla Brain Week” počinje u ponedjeljak

Kao i prethodnih pet godina, i ove se godine implementira projekat obilježavanja Sedmice mozga u Tuzli pod nazivom „Tuzla Brain Week“ – TBW. Projekat se obilježava u okviru globalne sedmice mozga, te je jedini projekat iz Bosne i Hercegovine koji je do sada svake godine dobijao podršku od strane DANA Fondacije (New York, USA) i FENS (Federacija europskih neuroznanstvenih društava) kao originalnih začetnika ove inicijative. Ovogodišnji TBW će se implementirati od 11. – 17. marta sa generalnom temom: Neuroplastičnost mozga.

Tuzla Brain Week (TBW) je dugogodišnji projekt Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli „MEDICUS“. Radionice će se održati u prvoj sedmici marta to jeste od 04.03.2019 do 08.03.2019., prije same Sedmice Mozga.

Zbog velikog broja zainteresovanih učesnika iz zemalja poput Turske, Grčke, Austrije, Njemačke, Češke i drugih, dio programa je prilagođen i planiran na engleskom jeziku. Ceremonija otvaranja će se održati u ponedjeljak 11.03.2019.godine u 16:00 h u prostorijama Medicinskog fakulteta, a nakon toga će biti održana plenarna predavanja na kojima će biti predavači poputprof.dr. Mirjana Vidović –

Tuzla Brain Week predstavlja prkosni testament studenata koji svojim radom i angažmanom stoje u direktnoj suprotnosti sa svim predrasudama i generalizacijama koje su usmjerene na mlade ljude u današnjem okruženju, te koji ostaju dosljedni svome cilju