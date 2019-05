Tuzla City okončao saradnju sa Mirzom Varešanovićem

Mirza Varešanović više nije trener FK Tuzla City!

– Ispunili smo cilj, a to je opstanak u Premijer ligi BiH. Bilo je ovo za mene jedno lijepo iskustvo, koje me jako iscrpilo. Iskreno, pomalo sam umoran i sada imam druge planove. Fudbalskom klubu Tuzla City želim sve najbolje u budućnosti, kazao je Varešanović.

Ovaj trener na klupu Plavih je stigao početkom proljetnog dijela sezone, tačnije nakon domaćeg poraza od Sarajeva sa 0:3, kada je tadašnji trener Slobodan Starčević podnio ostavku.

U 13 utakmica ostvario je četiri pobjede, četiri remija i pet poraza uz gol razliku 14:17.

– Hvala Varešanoviću na dosadašnjoj saradnji. On je svojim dolaskom “razbudio” ekipu, ostvaren je onaj pozitivan efekat koji nam je trebao i zajedničkim snagama smo došli do našeg cilja, a to je opstanak u društvu najboljih. Želimo mu puno sreće u nastavku trenerske karijere, kazao je prvi čovjek Fudbalskog kluba Tuzla City, Azmir Husić.

Novi stručni štab trebao bi biti poznat u narednim danima.