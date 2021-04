Tuzla City u nedjelju protiv Radnika: ”Želimo pokazati snagu…”

Nakon ispadanja iz Kupa BiH fudbaleri Tuzla Cityja u potpunosti se mogu okrenuti prvenstvu, a naredni izazov je u nedjelju kada na Tušanj dolazi ekipa Radnika.

Ovaj duel su najavili trener Husref Musemić i veznjak Petar Mišić.

-Ovo je utakmica u kojoj želimo pokazati da imamo snage da se vratimo nakon dva poraza. Sigurno da Radnik ima svoje ambicije, promijenili su trenera, gledao sam im utakmicu protiv Željezničara, odigrali su jako kvalitetno drugo poluvrijeme i zasluženo su izjednačili. Moramo da uložimo dosta truda da dođemo do pobjede. Svaki poraz je težak, kazao je Musemić.

O narednim utakmicama koje slijede, Musemiće je kazao:

-Kao što sam rekao i ranije, mi ni prije ni sada ne kalkulišemo. Želimo skupiti što više bodova, pa vidjet ćemo gdje ćemo završiti. Imali smo jednu dobru seriju, ali svakoj seriji dođe kraj. Fudbal je interesantan i nepredvidiv baš zbog toga što nikada ne znate ko može koga da pobijedi.

O eventulanim promjenama sastava u odnosu na onaj tim koji je izašao na Koševu, strateg Plavih je rekao:

-Vidjet ćemo. Ne znamo još. Jučer smo imali trening. Vidjet ćemo na osnovu skautiranja Radnika, odlučit ćemo koji tim će igrati na osnovu toga kako Radnik planira da igra. Vaše pitanje dovoljno govori. Dao sam dovoljno šansi igračima koje imam. Znate kako, kada je dobro, onda je dobro, kada ne ide, onda postavljate takva pitanja. To pitanje me ne vrijeđa, navikao sam se, to dolazi kada nema dobrih rezultata i to je sve normalno u fudbalu i sportu, pogotovo na ovim prostorima. Ne biste me to pitali da smo pobjeđivali. Vaše pravo je da mislite kako neko nije zaslužio da igra, a moje pravo je da odlučim ko da igra i zato odgovaram, poručuje Musemić.

Petar Mišić je o onome što dolazi, rekao:

-U narednoj utakmici želim doći od pobjede. U svlačionici smo zadržali dobru atmosferu. Dogurali smo do polufinala Kupa BiH i to govori o našoj kvaliteti. Nažalost nismo uspjeli da uđemo u finale. Život ide dalje i mi se okrećemo Radniku kojeg želimo pobijediti i donijeti klubu nova tri boda, kazao je Mišić.

Utakmica s Radnikom se igra u nedjelju u 15 sati.