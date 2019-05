Tuzla dobija ulicu “22. maj”, dan kada se zavijorila zastava RBiH ispred zgrade UN-a

Na sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle, nedavno je prihvaćena inicijativa predsjednika Kluba vijećnika SDA Mirze Tupajića, da jedna ulica u Tuzli dobije naziv 22. maj, dan kada se zavijorila zastava Republike BiH ispred zgrade UN-a.

U obrazloženju inicijative Kluba vijećnika SDA Tuzla navodi se da država Bosna i Hercegovina u hiljadugodišnjoj historiji svoga postojanja ima nekoliko datuma od neprocjenjivog značaja. Jedan od tih datuma je svakako 22. maj 1992. godine., datum kada je Republika Bosna i Hercegovina primljena u UN.

“Malo je začuđujuće da danas imamo malo zaokruženih naučnih i stručnih rasprava kojima je posvećena pažnja ovom datumu. 22. maj 1992. godine je datum od neprocjenjivog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, njenu nezavisnost, njen suverenitet i međunarodni subjektivitet. Toga dana 1992. godine, prije 23 godine, pred zgradom UN-ana East River-u, u New York-u, na jarbol je svečano podignuta državna zastava Bosne i Hercegovine, označavajući tako na simboličan način ulazak Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo Ujedinjenih naroda.

22. maja 1992. godine nije bilo prilika za svečanosti i prijema povodom rezolucije (br. 46/237) Generalne Skupštine UN. Bosnom i Hercegovinom u različitim pravcima i smjerovima, u otužnim kolonama kretale su se hiljade prognanih i protjeranih iz svojih domova. U Bosni i Hercegovini su gorjela sela i gradovi, a spiskovi ubijenih i nestalih osoba dramatično su rasli. Prave razmjere katastrofe iz ljeta 1992. godine, a i kasnijih ratnih godina, u punoj širini i obliku, spoznaće se tek po završetku rata i sukoba u BiH, kroz otkrivanje i ekshumaciju posmrtnih ostataka iz masovnih i drugih grobnica. I danas, nadležne BiH institucije tragaju za posmrtnim ostacima više od 8000, u ratu u BiH nestalih osoba” navodi se u obrazloženju inicijative Mirze Tupajića, predsjednika Kluba vijećnika SDA u GV Tuzla.

– Postavlja se hipotetičko pitanje šta nama treba da predstavlja ovaj datum, 22. maj 1992. godine? Na prvi pogled ne puno, sam prijem nije zaustavio strahote ratnog vihora, krvoproliće i zločine agresora, nije zaustavio progon, niti je obeshrabrio one koji su se svim sredstvima suprostavljali neovisnosti i cjelovitosti naše nam lijepe domovine Bosne i Hercegovine. Međutim, sinteza ostvarena ovim činom, predstavlja logičan redoslijed aktivnosti od referenduma za nezavisnu i suverenu državu, preko međunarodnog priznanja RBiH, do prijema u UN. Zahvaljujući prijemu RBiH u UN naša domovina kao država je postigla u međunarodnim okvirima velike praktične rezultate. Dakle, opravdan je razlog da jedna ulica u Tuzli ponese naziv „22. maj“. Učinimo to zbog naših patriota, gazija, zbog naših šehida i poginulih boraca, učinimo to zbog svih onih koji vole dušom i srcem ovu našu divnu domovinu, učinimo to zbog nadolazećih generacija da sačuvamo od zaborava ovaj nama bitan datum, kao jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji države Bosne i Hercegovine, kazao je Tupajić.

Kako nam je potvrdio, ulica 22. maja nalazit će se u Mjesnoj zajednici Solina.

Napomenimo, da je istu inicijativu vijećnik Tupajić podnosio dva puta prema GV Tuzla 21.10.2015 i 27.03. 2017. godine. Međutim, kolegij Vijeća istu je proslijedio prema nadležnoj komisiji i tu se priča završavala sve do danas.