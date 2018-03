Tuzla i nekoliko općina u TK u utorak i srijedu bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 20.03.2018. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Muharema Fizovića Fiska i Kojšino u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u ulicama: Hamdije Pozderca i Kojšino u vremenu od 11:00 do 13:30 sati.

2. Općine Lukavac:

– u naseljima: Orahovica, Jaruške, Turija (Centar, Ivkovina, Kišići, Čelari i Cerik), Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijevići, Milino Selo, Komari i Stupari u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Turija (Ovršje-Palestina, Mosorovac), Devetak do Hodžića i dijelovi naselja Puračić (Caparde, Prosine i Devetačka) u vremenu od 08:00 do 08:30 i od 15:30 do 16:00 sati.

3. Općine Srebrenik u naselju Uroža u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

4. Općine Teočak u naseljima: Husejnovići, Uzunovići, Bilalići, Stari Teočak i Tursunovo Brdo u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.

Dana 21.03.2018. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulici Trnovac u vremenu od 08:15 do 11:15 sati,

– u ulici Slavinovičkog Odreda 1992 u vremenu od 11:15 do 14:15 sati.

2. Općine Lukavac u naseljima: Vijenac (Stambene) i Babice (Babići) u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3. Općine Srebrenik:

– u dijelu naselja Nacional 2 prema rijeci Tinji u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.,

– naselju Badžići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Hujdurovići u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.