Tuzla i Srebrenik naredena dva dana sa prekidima u isporuci električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 11.12.2017. godine (ponedeljak) na području Općine Srebrenik:

– u naseljima: Špionica Krč, Vrela i Gornji Hrgovi u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naselju Ćehaje u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Ježinac u vremenu od 13:00 do 14:00 sati,

– u naselju Badelka u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

Dana 12.12.2017. godine (utorak) području:

1.Grada Tuzla:

-u naseljima: Srednja Grabovica, Gornja Grabovica, Svojtina, Mala Solina, Tetima i Kosci te u ulici Fočanska u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

–u naseljima: Vujići, Toromanovići, Puljkov Do, Seljublje, Banj Brdo, Ćifluk, Paraći, Horozovina, Gornje Hrasno i Donje Hrasno u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2. Općine Srebrenik:

-u naselju Šehovina u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

-u naselju Neum u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.

-u ulicama: Srebreničkog odreda, Derviša Sušića i Mehmeda Ramića Rmba u vremenu od 13:00 do 14:00 sati.

-u naselju Drenik u vremenu od 15:00 do 16:00 sati