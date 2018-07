Tuzla i više općina u TK u utorak i srijedu bez struje

Dana 24.07.2018. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulici Put Tanovići u vremenu od 08:30 do 12:30 sati,

– u naselju Hukići u vremenu od 12:00 do 15:15 sati.

– u ulicama: Milešići, Mramorska, 26. Augusta, 38. Divizije, Mramor Novi, Arifa Redžića, Omladinska, Dobrnja, Marići, Marina Glava, Majevička i Selo Mramor u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

2. Općine Srebrenik:

u naselju Tinja Kolona prema Gudićima u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3.Općine Gračanica:

-u naseljima: Mujačići-Rašljeva, (naselje Mujačići-Miričina) i Basići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

-u naselju Donja Orahovica u vremenu od 09:00 do 09:30 i od 13:00 do 13:30 sati.

Dana 25.07.2018. godine (srijeda) na području:

1.Općine Gradačac u ulici 7. Bataljona te naseljima: Ahmetaši,Mionica, Krčevina, Vukovići, Bošnjakovići, Sejdići, Sinanovići i Liporašće u vremenu od 14:00 do 16:00 sati.

2 Općine Srebrenik dio naselja prema Buljubašićima u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.