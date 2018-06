Tuzla, Lukavac, Srebrenik i Gradačac u ponedjeljak bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 02.07.2018. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Damira Hadžibeganovića i Save Kovačevića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici Veljka Lukića od broja 152 do broja 225 u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Općine Lukavac u dijelu naselja Puračić uz magistralni put M-4 i od Hrastika do Tabaka u vremenu od 09:00 do 09:30 sati.

3. Općine Srebrenik u naselju Kuge u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4. Općine Gradačac u ulici Šehidska u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.