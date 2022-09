Tuzla očišćena od 35 tona ilegalno deponovanog otpada

Jedanaesta terenska akcija čišćenja ilegalnih deponija otpadaodržana je u petak, 16. septembra na području Grada Tuzla. Učešće u ovoj akciji uzelo je ukupno 850 vrijednih volontera koji su prikupili tri tone otpada.

Volonterska akcija je održana u okviru kampanje „World CleanupDay“ koja se provodi u 180zemalja svijeta, a okuplja preko 35 miliona volontera.

„Svi učesnici kroz terensku akciju čišćenja ilegalnih deponija otpada imaju priliku dati doprinos poboljšanju i razvoju lokalne zajednice. Ove godine učešće urealizaciji aktivnostiuzelo je ukupno 850 volontera, u najvećoj mjeri učenika osnovnih i srednjih škola, te veliki broj volontera iz mjesnih zajednica.

Jedanaestom po redu terenskom akcijom postigli smo izvanredne rezultate i prikupili 35 tona otpada.Cilj našeg projekta i ovih terenskih akcija jeste kako čišćenje ilegalno deponovanog otpada, tako i podizanje nivoa svijesti kod svih građana o značaju zaštite životne sredine i pravilnog zbrinjavanja otpada.“, izjavila je Kanita Salihović, menadžer projekta „Let's Do It Tuzla“.

Stanje izazvano virusom COVID-19 je u prethodne dvije godine onemogućilo organizaciju tradicionalnog centralnog okuplanja svih volontera, ali ove godine građani i građanke imali su priliku ponovo se okupiti na jednome mjestu željni ljepše slike svoga grada.

Kada je riječ o lokacijama obuhvaćenim akcijom; to je prevashodno uže jezgroGrada Tuzla. Izgubljeni sjaj vraćen je: Izletištu “Ilinčica”, parku “Slana Banja”, naselju Irac i Kreka, Slatini, Slavinovićima, Sjenjaku, Brčanskoj Malti, mostu kod Livnice čelika, parku kod BKC-a. Nisu zaboravljene ni okolne mjesne zajednice: Breške, Dokanj, Gornja Tuzla, Lipnica, Solina, Mramor, Husino i Kiseljak.

Kao i prethodnih deset godina, ni ove godine, podrška za realizaciju ovog velikog dana nijeizostala. Realizaciju velike terenske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada podržala je kompanija Eko život d.o.o. Tuzla, NLB Banka d.d. Sarajevo, Fabrika cementa Lukavac, Misija OSCE-a u BiH, Garašević d.o.o., Rudarski institut Tuzla, IT kompanija DCCS te druge društveno odgovorne i ekološki orijentirane kompanije i institucije.

Sa ovom akcijom ekipa „Let's Do It Tuzla“ tima ne stavlja tačku na ovu godinu. Već 15. oktobra građane i građanke Grada Tuzla čeka velika terenska akcija sadnje drveća „Let's Do It – Milion sadnica za 1 dan!“.