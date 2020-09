Tuzla opet čisti: Nastavlja se borba protiv ilegalnih deponija otpada!

Mjesec septembar, već niz godina, u znaku je realizacije velike terenske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada („Let's do it – očistimo zemlju za 1 dan“) koja se realizuje u okviru projekta „Let's do it Tuzla“ prepoznatljivojpo masovnosti i sveobuhvatnosti djelovanja. Zbog nepovoljne higijensko-epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom virusa COVID-19, izvršeni su određeni modaliteti u smislu realizacije svih aktivnosti projekta „Let's do it Tuzla“ u 2020. godini, pa tako i ove terenske akcije.

„Velika terenska akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada jedna je od glavnih aktivnosti sa kojom je, u suštini,započelo samo djelovanje našeg projekta te predstavlja jedan u nizu koraka koje u oblasti zaštite životne sredine i okoliša na području Tuzle i TKpoduzima Udruženja građana „Multi“, posredstvom „Let's Do It Tuzla“ tima. Akcija čišćenja, u vidu masovnog okupljanja volontera te čišćenja velikog broja lokacija na jedan dan, bit će zamijenjenavećim brojem manjih terenskih akcija, koje će biti realizovane u više dana. Time ćemo obuhvatiti skoro isti broj lokacija kao i prethodnih godina“, saopštio je Adnan Imamović, izvršni koordinator projekta „Let's Do It Tuzla“.

Konkretno, prva u nizu terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija na području Grada Tuzla realizovat će se 19. septembra 2020. godine, simbolično na dan kada će cijeli svijet čistiti planetu Zemlju u sklopu globalnog pokreta „World Cleanup Day“. Planirano je da kampanja traje tri sedmice, gdje će se tri puta sedmično realizovati manje akcije, sa ograničenim brojem ljudi, uz poštivanje svih aktuelnih preporuka i naredbi kriznih štabova.

„Smatramo da ćemo sa ovim planom djelovanja uspjeti postići očekivane rezultate, odnosno uspješnorealizovati pomenute planove te da ćemo, deveti put zaredom, na najbolji način promovisati principe zaštite životne sredine i očuvanja okoliša te pravilnog zbrinjavanja otpada. Svi građani imaju priliku da kroz terensku akciju daju doprinos razvoju i očuvanju lokalne zajednice i zbog toga pozivamo sve zainteresovane građane da zajedno s nama pokažu da je Tuzla, uprkos svemu, ujedinjena u akciji!“, dodaje Imamović.

Poziv svakako ostaje otvoren i za sve zainteresovane, društveno odgovorne, građane/ke koji žele akciju podržati i kroz volontiranje, odnosno direktno učešće u planiranim aktivnostima. Za sve učesnike akcije osigurane su vreće, rukavice i osvježenje. Zainteresovani građani/ke, odgojno-obrazovne ustanove, nevladine organizacije i neformalne grupe, pozvani su da do 13.09.2020. godine prijave „Let's Do It Tuzla“ timu lokaciju koju žele da čiste na području Grada Tuzla, a za koju će ovaj tim, u skladu sa mogućnostima, osigurati potrebnu logistiku. Građani/ke koji nemaju prijedlog lokacije za čišćenje, ali ipak žele da daju svoj doprinos za čišću i ljepšu Tuzlu, mogu se javiti „Let's Do It Tuzla“ timu puteme-maila [email protected] ili Facebook fan stranice „Let's do it Tuzla“, čime će biti uključeni u neku od unaprijed planiranih akcija čišćenja.