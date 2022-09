Tuzla: Počela mevludska manifestacija “Stazama Poslanika islama”

U ponedjeljak, 26. septembra 2022. godine, predstavljen je program i aktivnosti ovogodišnje mevludske manifestacije „Stazama Poslanika islama“ koju organizuje Medžlis Islamske zajednice Tuzla povodom mjeseca rebiul-evvela u kojem se obilježava rođenje posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla hafiz Ahmed-ef. Huskanović u svom obraćanju govorio je o značaju mevluda i o Poslaniku, a. s.

Hafiz Huskanović je kazao da je mjesec rođenja Allahovog poslanika mjesec u kojem se trudimo da dodatno upoznamo i spoznamo Muhammeda, a.s., i da makar malo budemo kao on. Dodao je kako je Muhammed, a.s., tražio dobro u ljudima, te istakao da i mi danas kroz naše živote, djela i misli treba da tražimo dobro u ljudima, te da po uzoru na Poslanika, a.s., trebamo biti dostupni ljudima, posebno u našim porodicama, komšiluku, mjesnoj zajednici, džematu i domovini.

Moto ovogodišnje manifestacije je „Poštuj starije i budi milostiv prema mlađima“. Uz redovne mevludske aktivnosti i svečanosti posebna pažnja i poštovanje će se ukazati starijim džematlijama u tuzlanskim džematima. Planirano je da se radost mevluda podijeli i sa najmlađim, koji odrastaju u institucijama, koji se liječe i prolaze kroz određene izazove, kao i s jetimima iz tuzlanskih džemata.

Program i aktivnosti manifestacije predstavio je koordinator projekta Esmir-ef. Hasanović.

– Manifestacija „Stazama Poslanika islama“ će kroz 18 različitih programa, koji obuhvataju više od stotinu aktivnosti biti realizovana u narednih mjesec dana na području cijelog tuzlanskog medžlisa. Neki od mevludskih sadržaja bit će realizirani u saradnji s ustanovama Islamske zajednice na ovom području, kao i s javnim ustanovama Tuzlanskog kantona, a sve to će biti popraćeno uz svesrdnu podršku Muftijstva tuzlanskog, kazao je efendija Hasanović.

Program obiluje raznovrsnim sadržajima koji su osmišljeni tako da svaki džematlija, bilo koje životne dobi, može pronaći nešto za sebe. U realizaciju ovog bogatog programa uključeni su svi sektori Medžlisa: od Mreže mladih, Odjela za brak i porodicu, Odjela za društvenu brigu, za nevladin sektor, Aktiva vjeroučitelja, kao i vrijedni tuzlanski imami i ostali službenici Medžlisa.

Centralna mevludska svečanost za Muftiluk tuzlanski bit će upriličena u Džamiji “Kralj Abdullah” u petak 7. oktobra poslije akšam-namaza.

Istaknuto je da će se u okviru manifestacije održati mevludske svečanosti u tuzlanskim džematima, omladinski mevlud, centralna mevludska svečanost za žene, tribina „Poslanik, a.s., – naša vječna inspiracija“, tribina „Ders hafiza“ u Gazi Turali-begovoj džamiji kao i niz drugih sadržaja.

Ciklus predavanja „Muhammed, a.s., naš uzor i učitelj“ bit će realizovan od 1. do 6. oktobra u šest tuzlanskih džemata. Bit će organizovani susreti sa učenicima generacije, davaocima zekata, predstavnicima nevladinih organizacija, institucija, kao i niz drugih aktivnosti koje za cilj imaju da radost mevludskih dana dopre do što većeg broja građana na području Medžlisa Tuzla.

Manifestacija počinje 26. septembra i trajat će do 26. oktobra 2022. godine.

Na dan otvorenja mevludske manifestacije „Stazama Poslanika islama“ aktivistice Odjela za brak i porodicu i Mreže mladih na dvije lokacije u gradu podjelom ruža, slatkiša i prigodnih poruka sa sugrađanima će podijelit radost i nagovijestiti nastupanje mjeseca rebiul-evvela.