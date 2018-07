Tuzla servis

*** VODOVOD – Uredno snabdijevanje vodom svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je tri puta, dogodila se četiri krivična djela i 10 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 180 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencija.

*** JKP Komunalac – Odvoz smeća odvija se po planiranom rasporedu.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Let za Berlin Schonefeld kasnio sat vremena, let za Memmingen kasnio 13 minuta. Dolazni letovi odvijaju se po planu letenja.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata rođeno je 11 beba, osam dječaka i tri djevojčice.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija darivanja krvi biti će organizovana u utorak (3. jula) u prostorijama Crvenog križa Živinice od 09:00 do 12:00 sati.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nisu zabilježene intervencije iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.