Tuzla servis

*** VODOVOD – U ulici Nikole Tesle i industrijskoj zoni “Siporex” danas će od 08 sati dolaziti do prekida u vodosnabdijevanju zbog radova na cjevovodu. Do zastoja u vodosnabdijevanju će dolaziti sve do završetka radova.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen dva puta, evidentirano je osam krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata obavljeno je 226 zdravstvenih pregleda.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencija.

*** PORODILIŠTE – Rođeno je 10 beba, sedam dječaka i tri djevojčice.

*** JKP Komunalac – Odvoz smeća se vrši prema ustaljenom rasporedu.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – U Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla u ponedjeljak je krv darovalo 28 davalaca.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nisu zabilježene intervencije iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.